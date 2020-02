LIVE – Under 15: Napoli-Salernitana 0-0, inizia il match

8′ Palla in verticale di Melella per Cozzolino, ma in uscita alta Pellino chiude

5′ Calcio d’angolo di Nicoletti dalla sinistra, in acrobazia Cozzolino manda alto

2′ Cozzolino va subito al tiro, palla centrale e blocca Pellino

1′ Inizia il match

Primo Tempo

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Pellino, Romano, Di Lauro, Peluso, D’Avino, Manzo, Vilardi, Milo, Solmonte, L.Russo, Tortora. Panchina: Iovino, D’Amora, D.Russo, Mazzone, Musto, Carbone, Cuciniello, Grieco, Miele. All. Sorano

SALERNITANA: Allocca, Gallo, Scognamiglio, Nicoletti, Fasano, Galietti, Celia, Landi, Cozzolino, Birra, Melella. Panchina: Di Stanio, Boffa, Salerno, Ientile, Chiumiento, Venturino, Di Masi, Fusco, Perilli. All.Cerrato

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Salernitana, gara valida per la diciannovesima giornata del girone C del campionato Under 15 serie A e B. Gli azzurrini sono primi in classifica in compagnia del Frosinone che, però, ha una gara in meno avendo già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. La Roma insegue a -4, il Pescara a -5 ma come il Frosinone ha giocato una partita in meno, il Napoli vuole difendere le prime due posizioni della classifica che valgono l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. La Salernitana è quinta in classifica in compagnia del Lecce a 24 punti ed è in un ottimo momento, ha conquistato tre vittorie consecutive contro Benevento, Cosenza e Juve Stabia.