LIVE – Under 15: Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali del match

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Salernitana, gara valida per la sedicesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono terzi in classifica, in piena zona play-off a -10 dalla Roma. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta, invece, si va ai play-off. Il Napoli nell’ultima giornata ha esercitato il turno di riposo, non gioca da due settimane quando gli azzurrini hanno pareggiato 1-1 sul campo della Lazio. La Salernitana è quarta a -4 dal Napoli, nell’ultimo turno ha battuto 3-2 la Lazio.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI: De Fenza, Battipaglia, Botta, De Crescenzo, L.Piccolo, Cafasso, Schiattarella, Carafa, S.Piccolo, Petriccione, Di Tella. PANCHINA: Gallinaro, Di Pietro, Cacciapuoti, Zanoni, Costabile, Lombardo, Farinelli, Battipaglia A., Amendola. All. Polise

SALERNITANA: Milione, Canterino, Aragione, Passamano, Ferraro, Vollaro, Caputo, Caprio, Villari, Russano, Oliva. PANCHINA: Romano, Casillo, La Mura, D’Aloia, Casale, Cardinale, Maffongelli, Chiappetta, Carangio. All. Landi