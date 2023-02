LIVE – Under 15, Napoli-Sassuolo: le formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: Pugliese, Bonaiuto, Zappettini, Marciano, Candela, Prisco, Esposito, D’Angiò, Barbella, Chiocca, Pignarosa. A disposizione: Spinelli, Ceparano, Lieto, Nastri, Maida, Rosi, Saviano, Chiummariello, Doronzo. All. Sorano.

SASSUOLO: Cingolani, Borrelli, Costabile, Cairo, Sarrica, Reggiani, Desominicis, Acatullo, Roli, Cavani, Ditanto. A disposizione: Lendel, Gianelli, Torricelli, Vezzadini, Volante, Cornescu, Broggi, Wiredu, Boccedi. All. Gilioli.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sassuolo, gara valida per la dodicesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini sono reduci dal successo contro la Ternana, hanno agganciato proprio gli umbri e la Fiorentina in zona play-off. Arriva al Kennedy il Sassuolo terzo in classifica con 23 punti, dodici lunghezze in più dei ragazzi di mister Sorano. All’andata finì 3-2 per il Sassuolo che trovò nella parte finale della gara il gol-vittoria.