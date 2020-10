LIVE – Under 15: Salernitana-Napoli 1-1 (21′ D’Angelo, 35′ Fisio), match all’intervallo

Termina il primo tempo

35′ Gol Salernitana: errore ancora di Puca che esce a vuoto su un corner e di testa a porta vuota insacca Fisio.

23′ Occasione per la Salernitana: esce a vuoto Puca, ma salva in extremis Cefariello che salva su due avversari pronti a mettere in rete

21′ GOOOL NAPOLI! Azione in velocità del Napoli conclusa dal sinistro schiacciato di D’Angelo che infila nel set!

9′ Partita confusa a centrocampo con entrambe le squadre che giocano ad alta intensità e con grande pressing

2′ Cross di Stasi che diventa insidioso e Ricci alza in corner

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Salernitana: Ricci, Airone, Buonocore, Trombetta, Apetino, Salvati, Sepe, Acone, Ramaglia, Zerillo, Fisio. Panchina: Pappalardo, Brancaccio, Barretta, Terminiello, Bottiglieri, Verde, Salzano, Saviello, Mele.

Napoli: Puca, Puzone, De Crescenzo, Esposito, Cefariello, Borrelli, Stasi, De Chiara, Raggioli, D’Angelo, Malasomma. Panchina: Petrone, Sparavigna, Scarpato, Cantone, Borriello, Avvisati, Ballabile, Pinzolo, Marrandino. All.Sorano

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Salernitana-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato Under 15 girone C. È il weekend della ripartenza del calcio giovanile dopo circa sette mesi, la scorsa settimana è iniziato il torneo Under 17, in questo weekend anche Under 15 e 16. Inizia il suo campo la squadra classe ‘2006 guidata da mister Gennaro Sorano, in questa categoria ha fatto scalpore che il Napoli ha perso il talento Domenico Musella, trasferitosi alla Roma dopo la mancata firma del vincolo pluriennale.