LIVE – Under 16: Juventus-Napoli 0-0, inizia il match

Inizia il match

PRIMO TEMPO

In extremis Chiummariello ha sostituito Prisco, fuori per un problema muscolare.

Le formazioni ufficiali del match

JUVENTUS: Nava, Specker, Bonora, Ceppi, Badarau, Vitrotti, Tiozzo, Borasio, Kaba, Pomoni, Samb. PANCHINA: Anfossi, Cancila, Malfatti, Moschetta, Chessa, Repciuc, Bracco, Sturniolo, Gjoka. All. Grauso

NAPOLI: Pugliese, Capozzoli, Zappettini, Chiummariello, Marciano, Candela, Esposito, D’Angio, Barbella, Chiocca, Maida. PANCHINA: Spinelli, Castaldi, Rosi, Bonaiuto, Colurciello, Sardo, Favicchio, Prisco. All. Annunziata.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Juventus-Napoli, gara valida per la terza giornata del campionato Under 16 girone A. Gli azzurrini sono a zero punti, hanno rimediato due sconfitte contro il Genoa in trasferta e la Sampdoria in casa. La Juventus ha esercitato il turno di riposo alla prima giornata mentre domenica scorsa ha pareggiato 2-2 sul campo del Sassuolo.