LIVE – Under 16, Lazio-Napoli, le formazioni. Alle 16 in campo

Ecco le formazioni:

LAZIO: Renzetti, Volpe, Ercoli, Silvestri, Barone, Bordoni, Ferrari, Paolocci, Serra, Gelli, Cuzzarella. A disposizione: Mazzù, Cesari, Stano, Losi, Cavallari, Gningnue, Marnai, Sow, Sessa. Allenatore: Alboni.

NAPOLI: Puca, Sparavigna, De Crescenzo, D’Angelo, Esposito, Gambardella, Malasomma, De Chiara, Raggioli, Parisi, Stasi. A disposizione: Petrone, De Luca, Punzone, Borrelli, Avvisati, Borriello, Campanile, Pinzolo. Allenatore: Malafronte.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Lazio-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata del campionato Under 16 girone D. È uno scontro al vertice, la Lazio comanda la classifica con 38 punti, cinque in più del Napoli secondo in classifica insieme alla Roma (che domenica affronta a Trigoria il Crotone) in vantaggio negli scontri diretti con gli azzurrini. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, saltando un turno nella corsa verso la final four. Nell’ultimo turno, due settimane fa, il Napoli ha battuto il Crotone mentre la Lazio ha pareggiato 0-0 sul campo della Reggina.