LIVE – Under 16, Lazio-Napoli: segui la diretta con IamNaples.it

FORMAZIONI UFFICIALI:

LAZIO: Patarini, Iovane, Ferrante, D’Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Materazzi, Lulaj, Clarizia, Martellucci, Cappuccini. A disposizione: Ronci, Palomba, Palancica, Bagliesi, Morucci, Diori, Dimaggio, Terracina, Alessandrini. Allenatore: Rughetti.

NAPOLI: Merone, Leccardo, Branchizio, Ferrigno, Lepre, Zappalà, D’Angelo D., Rescigno, Mane, Riccio, Postiglione. A disposizione: Amendola, Natale, Chiaiese, Chianese, D’Angelo A. Barretta, Russo, Pengue, Scotti. Allenatore: Liguori.

Benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Under 16 girone C. Gli azzurrini hanno chiuso il 2024 con tre vittorie consecutive contro Bari, Cosenza e Frosinone, occupano insieme alla Fiorentina il quinto posto, l’ultima posizione utile in chiave play-off. Il Napoli inizia il 2025 in trasferta contro la Lazio, terza in classifica ad un punto dalla Roma seconda. I biancocelesti hanno cinque punti in più del Napoli e nell’ultimo turno hanno riposato, non giocano dal 15 dicembre, quando vinsero 3-0 contro il Frosinone.