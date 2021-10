LIVE – Under 16: Napoli-Benevento, segui con noi la diretta del match

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Puca, Puzone, De Crescenzo, Borrelli, Esposito, Gambardella, Malasomma, D’Angelo, Pinzolo, De Chiara, Stasi. PANCHINA: Petrone, Cefariello, De Rosa, Dionisio, Avvisati, Marrandino, Campanile, Raggioli, Valentino. All. Malafronte

BENEVENTO: Gargiulo, Umile, Ciurleo, Guerra, Pellegrino, Eletto, Varone, Rucci, Ciprio, Carfora, Fierro. PANCHINA: Simeoli, Napolitano, Esposito, Politi, Ruggiero, D’Ambrosio, Patricelli, Rispoli.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Benevento, gara valida per la quinta giornata del campionato Under 16 girone D. Gli azzurrini sono imbattuti ma hanno ottenuto una vittoria contro la Salernitana e tre pareggi contro Lecce, Reggina e Roma. L’ultimo nella sfida contro i giallorossi è arrivato tra le polemiche per il gol di mano di Pinzolo durante i minuti di recupero. Il Benevento è secondo in classifica con nove punti, tre in più del Napoli e a meno tre di distanza dalla Lazio capolista a punteggio pieno. I sanniti si sono fermati domenica scorsa con la sconfitta contro la Reggina dopo le vittorie conquistate ai danni di Frosinone, Cosenza e Lecce.