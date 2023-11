RILEGGI LIVE – Under 16, Napoli-Cremonese 1-3 (18’rig.Jeon, 29’Bighetti, 30’Pignarosa, 41’Lubrano)

Terminata la partita

44′ Occasioen Napoli! Altro fallo da laterale di Sardo, Barbella si gira dentro l’area e tenta una conclusione centrale: grande parata di Novati

41′ Gol della Cremonese! Aikhu serve Lubrano, napoletano preso dal Monteruscello, che questa volta batte Pugliese, il quale riesce solo a sfiorare la sfera

40′ Concessi quattro minuti di recupero

40′ Occasione Cremonese! Palla persa da Castaldi, ripartenza della Cremonese: Lubrano scappa via, ma è bravo Pugliese , uscito fuori dall’area di rigore, a respingere il suo tiro

38′ Cambio nella Cremonese: esce Bono ed entra Aikhu

36′ Occasione Napoli! Errore di Novati con i piedi, ma Pignarosa, invece di servire Castaldi, tira: palla alta sopra la traversa

31′ Sostituzione anche nel Napoli: Castaldi subentra al posto di Chiocca

31′ Tre cambi nella Cremonese: escono Dagrada, Bighetti e Vigilati ed entrano Biolchi, Gazzola e Rossetti

29′ Rimessa laterale di Sardo, torre di Pignarosa per Rosi che ci prova dal limite dell’area di rigore: Novati si salva ancora in corner

28′ Grande occasione per il Napoli! Rinvio di Pugliese, deviazione di testa che mette Barbella in condizione di battere a rete con un pallonetto: pallone a lato

25′ Ammonito Bono per un fallo su Pugliese, uscito per anticiparlo palla a terra

24′ Il corner successivo viene battuto da Prisco, Barbella ci prova in girata: pallone a lato

24′ Occasione Napoli! Tiro insidioso di Rosi dalla distanza: si distende Novati che manda in corner

23′ Ammonito Bonaiuto per un fallo su Garatti

20′ Cambio nella Cremonese: Perani subentra a Jeon

14′ Tre cambi nel Napoli: escono Favicchio, D’Angiò e Marciano ed entrano Lieto, Rosi e Colurciello

12′ Ammonio mister Annunziata per proteste

6′ Corner per la Cremonese, Pugliese si fa trovare pronto e smanaccia

4′ Cambio nel Napoli: esce Capozzoli ed entra Bonaiuto

3′ Palla in verticale di Bighetti per Bono, bravo Pugliese ad uscire e a fare suo il pallone

Iniziata la ripresa

Finito il primo tempo

40′ Concessi due minuti di recupero

40’Azione sulla sinistra di Chiocca per Favicchio che ci prova: ma la difesa della Cremonese contrae il suo tentativo

38′ Tiro di Lubrano che termina fuori sul primo

37′ Bella palla in verticale di Bighetti per Bono che prova con un pallonetto, ma la difesa azzurra riesce a deviare la sfera prima che uscisse fuori

30′ Goool del Napoli!!!!! Grande sinistro dai 30 metri di Pignarosa che si insacca quasi al’incrocio dei pali

29′ Gol della Cremonese! Progressione di Bono sulla destra, cross al centro: Bighetti, tutto solo, batte di piatto Pugliese

26′ Altra occasione per gli azzurri! Ed è sempre Novati a compiere un grande intervento su Pignarosa, azione iniziata sempre rimessa da laterale

25 Occasione Napoli! Rimessa lunga per Pignarosa che colpisce di testa: grandissima paratta di Novati

18′ Gol della Cremonese! Dal dischetto si presenta Jeon che spiazza Pugliese

17′ Rigore della Cremonese! L’arbitro assegna un penalty per un fallo di Capozzoli su Bighetti

15′ Rimessa laterale lunga dalla destra, stacca Barbella, riesce a respingere Novati: sul prosieguo dell’azione è brava la difesa della Cremonese ad anticipare Chiocca

13′ Sulla punizione seguente, calciata da Jeon, ci prova Bono di testa: palla sopra la traversa

12′ Ammonito Sardo per un fallo su Lubrano

2′ Punizione dalla sinistra di Lubrano: deviazione di piatto di Marsi dentro l’area: pallone a lato

Partita Iniziata

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): 1 Pugliese, 2 Capozzoli, 3 Zappettini, 4 Prisco, 5 Marciano, 6 Sardo, 7 Favicchio, 8 D’Angiò, 9 Pignarosa, 10 Chiocca, 11 Barbella. A disposizione 12 Giordano, 13 Bonaiuto, 14 Lieto, 15 Castaldi, 16 Marotta, 17 Rosi, 18 Colurciello, 19 Dell’Aversano Allenatore Raffaele Annunziata

Cremonese (3-4-3): 1 Novati, 2 Jenzeri, 3 Marsi, 4 Garatti, 5 Vigilati, 6 Sarrica, 7 Lubrano, 8 Dagrada, 9 Bono, 10 Bighetti, 11 Jeon A disposizione 12 Liberali, 13 El Haouari, 14 Gazzola, 15 Biolchi, 16 Cassuolo, 17 Perani, 18 Ditanto, 19 Rossetti, 20 Aikhu Allenatore Silvio Tribuzio

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cremonese, gara valida per la nona giornata del campionato Under 16 girone A. L’Under 16 del Napoli è la squadra che sta messa meglio in classifica tra le giovanili azzurre dopo la Primavera. Gli azzurrini hanno nove punti in classifica, sono a -5 dalla zona play-off, affrontano la Cremonese che ha un punto in meno e cercano il primo successo al Kennedy, finora hanno vinto solo in trasferta contro la Reggiana e il Modena.