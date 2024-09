LIVE – Under 16: Napoli-Lazio 0-1 (22′ Cappuccini), ultimi minuti di gioco

79′ Cinque minuti di recupero

78′ Dentro Alfano per De Rosa.

77′ Ammonito D’Angelo negli azzurri

76′ Tutti in avanti ma il Napoli non riesce a far male ed anzi la Lazio prova a rendersi pericolosa in contropiede

63′ Fuori Florio e dentro Oberti.

61′ Fuori Cappuccini e dentro Bagliesi

60′ Ammonito Ferrante della Lazio per perdita di tempo

58′ Ammonito Zappalà che blocca una ripartenza. Dentro Natale, D’Angelo e Pengue, fuori Ragozzino, Liccardo e Russo.

57′ Grandissima parata di Amendola che salva con un intervento mostruoso su Morelli. La Lazio protesta per un presunto gol con la palla che non ha varcato la linea secondo l’arbitro.

56′ Il Napoli perde palla e grande occasione per la Lazio con Berni Canani che si invola verso la porta avversaria, non serve a un compagno libero e tira, palla deviata.

50′ Sugli sviluppi del corner seguente batti e ribatti in area, ci prova Russo e palla di un soffio a lato con portiere battuto.

49′ Occasione Napoli: passaggio filtrante per Mane che è entrato benissimo e ci prova dalla destra, il portiere mette in angolo.

Inizia la ripresa

Fuori Prezioso e Barretta dentro Chiaiese e Mane. Per quest’ultimo rientro dopo una lunga assenza, oltre 7 mesi di stop a causa di problemi fisici.

SECONDO TEMPO

Intervallo

40′ Un minuto di recupero

27′ Grande occasione del Napoli: girata di Ragozzino al volo e grande parata di Patarini che blocca con una grande intervento di posizione.

22′ Gol Lazio: Cappuccini prende palla e va al tiro, la mette all’angolino con il portiere che la tocca ma non ci arriva bene.

20′ Gol annullato alla Lazio: sugli sviluppi di una punizione dai 35 metri ci prova Cappuccini, la palla va a sbattere su Clarizia che era in fuorigioco. Gol annullato

15′ Discesa di Florio e ci prova Clarizia di testa, palla che termina nettamente sopra la traversa.

10′ OCCASIONE NAPOLI: Sugli sviluppi di un corner, cross di Riccio e Prezioso in tuffo da buona posizione non inquadra la porta.

7′ Rimessa laterale fortissima di Zappalà e la difesa della Lazio spazza in corner.

1′ La Lazio batte, inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Amendola, Zappalà, Branchizio, Russo, Lepre, Barretta, Liccardo, De Rosa, Prezioso, Riccio, Ragozzino. PANCHINA: Ziello, Natale, Chianese, Chiaiese, D’Angelo, Coppola, Pengue, Mane, Alfano. All. Liguori.

LAZIO: Patarini, Di Maggio, Ferrante, D’Agostino, Berni, Agrifoglio, Cappuccini, Morelli, Clarizia, Martellucci, Florio. PANCHINA: D’Isanto, Oberti, Palancica, Palomba, Bagliesi, Lulai, Morucci, Diori, Alessandrini. All. Rughetti

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lazio, gara valida per la prima giornata del girone C del campionato Under 16. Gli azzurrini guidati dall’allenatore Nicola Liguori, che nella scorsa stagione guidava l’Under 17, sono reduci da un ottimo precampionato.