LIVE – Under 16, Napoli-Lecce: Segui la diretta testuale su IamNaples.it

Formazioni Ufficiali:

Napoli: Ptrone, Puzone, De Crescenzo, Borrelli, Esposito, Gambardella, Malasomma, D’Angelo, Raggioli, Borriello Stasi

A disp: Puca, Cefariello, Sparavigna, Cantone, Avvisati, Parisi, De Chiara, Valentino, Pinzolo All: Malafronte Luigi

Lecce: Verdosci, Pinto, Montagna, Sorino, Pacia, Russo, Pulpito, Giacomazzi, Perricci, Iasevoli, Palma

A disp: De Lucci, Simone, Lamarina, Magnati, Angelini, Pantaleo, Ciccarese, Colaci, Patarnello All: Mazzeo Vincenzo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lecce, play-off del campionato Under 16. Il Napoli, che ha chiuso la regular season al terzo posto, affronta il Lecce sesto in classifica nel girone D in gara secca. Gli azzurrini hanno due risultati su tre a disposizione, in caso di parità passa la squadra meglio classificata, quindi il Napoli. Durante il percorso nel girone D, al Kennedy il Napoli ha vinto 2-1 mentre a Lecce finì 1-1. Il Napoli, essendo la miglior terza classificata tra i quattro gironi, se dovesse passare il turno affronterebbe agli ottavi di finale la quarta miglior seconda, cioè la Fiorentina che ha 39 punti come la Roma ma con una differenza reti inferiore ai giallorossi. In quel caso la sfida sarebbe in due partite, con l’andata a Napoli e il ritorno a Firenze.