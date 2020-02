LIVE – Under 16, Napoli-Salernitana: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali

Napoli: 1 Boffelli, 2 Di Leo, 3 Giannini, 4 Gioelli, 5 Frulio, 6 Pontillo, 7 Di Dona, 8 Flora, 9 Pesce, 10 Marranzino, 11 Scognamiglio a disp. 12 Provitolo, 13 Palmini, 14 Pietropaolo, 15 De Pasquale, 16 Di Palma, 17 Salierno, 18 Massa, 19 Spavone, 20 Esposito all. Bevilacqua

Salernitana: 1 Petriccione, 2 Landi, 3 Casola, 4 Guerra, 5 Di Maio, 6 D’Amore, 7 Fiore, 8 Iuliano, 9 Luongo, 10 Lamberti, 11 Garofalo a disp. 12 Abate, 13 Signoriello, 14 Belvedere, 15 De Santis, 16 Carbone, 17 Memoli, 18 Lanari, 19 Abitino, 20 Marzochella. all. De Santis