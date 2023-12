LIVE – Under 16: Napoli-Spezia 1-0 (6’st Prisco su rig.), azzurri in vantaggio

16′ Fuori Esposito e Chiocca, dentro Chiummariello e Barbella

14′ Sulla punizione ci prova Capozzoli, pallone a lato.

13′ Espulso Insignito per doppio giallo. Intervento su Chiocca e secondo giallo.

6′ GOOOL NAPOLI!!! Prisco insacca, il portiere intuisce ma non ci arriva

5′ RIGORE NAPOLI! Aloisi aggancia Chiocca in area di rigore.

Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

Gara all’intervallo

42′ Punizione di Prisco, stacca Chiocca in area e palla di poco sopra la traversa.

40′ Ammonito Insignito per fallo su Zappettini.

35′ Ammonito per proteste allenatore dello Spezia Corallo.

34′ Rimessa lunga dentro l’area, ci arriva Chiocca allungandosi ma non riesce a rendersi pericoloso.

27′ Stacca Ravecca sugli sviluppi di un corner, palla a lato

25′ Ancora Cassano ad ispirare, è fondamentale un intervento di Zappettini su Sartori nell’area piccola a chiudere.

20′ Tiro insidioso di Maida e palla di poco a lato

18′ Bella giocata di Cassano che si libera di un avversario e mette al centro, è bravo Pugliesi a smanacciare nell’area piccola.

8′ Corner e si conclude con una mischia in area, Pignarosa va al tiro ma termina alto.

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Napoli in campo con il 4-3-3 con Prisco davanti alla difesa, D’Angio e Maida a centrocampo ed Esposito, Pignarosa e Chiocca in attacco. Anche lo Spezia in campo con il 4-3-1-2 con Amato centravanti e Cassano dietro l’attaccante.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-3-3) Pugliese, Capozzoli, Zappettini, Prisco, Marciano, Sardo, Esposito, D’Angio, Pignarosa, Chiocca, Maida. PANCHINA: Giordano, Lieto, Rosi, Colurciello, Marotta, Chiummariello, Barbella, Favicchio, Aprea. All. Annunziata

SPEZIA (4-3-1-2) Marchetto, Insignito, Rapallini, Fiocchi, Aloisi, Ravecca, Vannucci, Sartori, Amato, Cassano, Climi. PANCHINA: Ababei, Bagnasco, Vignali, Pellegrini, Stimolo, Fondi. All. Corallo.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Spezia, gara valida per l’undicesima giornata del campionato Under 16 girone A. Gli azzurrini sono reduci da due sconfitte consecutive contro il Pisa e la Cremonese, hanno nove punti in classifica e sono distanti cinque lunghezze dai play-off. Lo Spezia è quarto in classifica, a quota sedici punti, reduce da un pareggio contro il Genoa ed una vittoria in trasferta sul campo della Sampdoria.