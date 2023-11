LIVE – Under 16, Napoli-Torino: formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Pugliese, Capozzoli, Zappettini, Prisco, Marciano, Sardo, Esposito, D’Angiò, Chiummariello, Chiocca, Maida. A disposizione: Giordano, Bonaiuto, Colurciello, Castaldi, Marotta, Rosi, Pignarosa, Cavicchio, Aprea. All. Annunziata.

TORINO: Cereser, Turola, Bianchi, De Lucia, Cekrezi, Zacchera, Sheji, Molon, Falasca, Luongo, Odendo. A disposizione: Martena, Parisotto, Moretti, Berto, Ciucci, Amisano, Calderone, Bonacina, Reci. All. Vegliato.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Torino, gara valida per la settima giornata del campionato Under 16 girone A. Gli azzurrini sono reduci da tre risultati utili consecutivi: i pareggi contro Juventus e Sassuolo e la vittoria ai danni della Reggiana in trasferta. Il Torino non ha ancora vinto una partita, ha due punti in classifica in virtù dei pareggi contro il Bologna e la Juventus nel derby.