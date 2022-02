LIVE – Under 16, Reggina-Napoli: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali:

Reggina: 1 Lagonigro, 2 Mazzaferro, 3 Bombaci, 4 Curulla, 5 Girasole, 6 Simonetta, 7 Romano, 8 Briganti, 9 Casile, 10 Gatto, 11 Pagni. A disposizione 12 Di Bella, 13 Costa, 14 Giampaolo, 15 Villari, 16 Basile, 17 Marte, 18 Squillace, 19 Marcianò, 20 Sturniolo Allenatore Domenico Zito

Napoli: 1 Petrone, 2 Puzone, 3 De Crescenzo, 4 D’Angelo, 5 Esposito, 6 Cefariello, 7 Borriello, 8 De Chiara, 9 Pinzolo, 10 Parisi, 11 Stasi. A disposizione 12 Puca, 13 Gambardella, 14 Dionisio, 15 Cantone, 16 Borrelli, 17 Campanile, 18 Malasomma, 19 Raggioli Allenatore Luigi Malafronte.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Reggina-Napoli, gara valida per la decima giornata del girone D del campionato Under 16 A e B. È la seconda giornata del girone di ritorno, ma la prima sarà recuperata il prossimo 20 febbraio e in quell’occasione il Napoli affronterà in casa il Lecce. Gli azzurrini sono tornati in campo mercoledì, hanno recuperato la gara contro il Cosenza vincendo 7-0. È il quarto successo consecutivo dopo la sconfitta interna contro il Benevento. Il Napoli è terzo in classifica a pari punti con il Benevento, a due lunghezze dalla Roma che occupa la seconda posizione. Le prime due classificate vanno direttamente ai quarti di finale dei play-off, le terze, le quarte, le quinte e le seste dei quattro gironi passano per gli ottavi di finale. La Reggina è quinta con dodici punti, sei in meno del Napoli e nell’ultima gara prima di Natale ha acciuffato in extremis un pareggio in trasferta contro il Cosenza.