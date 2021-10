LIVE – Under 16: Roma-Napoli, segui con noi la diretta del match

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Roma-Napoli, gara valida per la quarta giornata del campionato under 16 A e B. Gli azzurrini nell’ultimo turno hanno inflitto un poker alla Salernitana, conquistando la prima vittoria stagionale dopo i pareggi contro il Lecce e la Reggina. Il Napoli è quarto con cinque punti, la Roma è terza con due lunghezze in più mentre comandano il Benevento e la Lazio a punteggio pieno. I giallorossi hanno inflitto delle goleade in trasferta al Cosenza e alla Reggina mentre si sono fermati sullo 0-0 contro il Lecce.