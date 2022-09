LIVE – Under 17 A e B, Napoli-Juventus 0-1 (45′ rig. Scarpetta). Occasione Juve con Balzano

68′ – Angolo dalla sinistra per gli azzurri, tocca Piras, deviazione di De Chiara a porta vuota, salva Boufandar sulla linea.

66′ – Occasione Juve: palla che arriva a Balzano, diagonale a lato.

65′ – Nel Napoli esce Giorgi ed entra Nisci, nella Juve esce Pugno per Balzano

63′ – Lancio di Pinzolo, legge bene Piras che anticipa con i piedi Raggioli.

62′ – Cross basso di Pinzolo per Raggioli, fermato da Bassino, pallone tra le braccia di Piras.

61′ – Ottima giocata del Napoli: tacco di Raggioli per De Chiara, tiro centrale e blocca Piras.

58′ – Tiro improvviso di Pinzolo, respinge con un po’ di fatica Piras. La Juve si rifugia in fallo laterale.

56′ – Cambi nel Napoli: escono Puzone per Sparavigna, Malasomma per Pinzola e Borriello per Parisi.

55′ – Cambio nella Juve, esce Finocchiaro, entra Piccinin. La Juve passa al 4-2-3-1 con Piccinin a destra, Capistro trequartista e Biliboc a sinistra alle spalle di Pugno.

51′ – Punizione di De Chiara, palla di poco alta sulla traversa. Il Napoli chiede una deviazione del portiere, ma l’arbitro dà rimessa dal fondo.

48′ – Tiro dal limite di Capistro, blocca Petrone

46′ – Ci prova Raggioli, la Juve si rifugia in fallo laterale.

12.04 – Inizia la ripresa, batte il Napoli.

Il primo tempo termina sullo 0-1 per la Juve.

Concessi due minuti di recupero.

45′ – GOL DI SCARPETTA, spiazzato Petrone. Il giocatore della Juve provoca il pubblico facendo il gesto del silenzio e portando le mani alle orecchie. Juve in vantaggio: 0-1.

43′ – Rigore per la Juve, errore di costruzione dal basso del Napoli, ne approfitta Pugno che tira in porta, risponde bene Petrone. Sul prosieguo dell’azione Esposito atterra Finocchiaro. Momenti di nervosismo tra le due squadre, interviene l’arbitro per dividere i calciatori: ammonito Boufandar.

39′ – Traversa del Napoli: punizione battuta da D’Angelo, batti e ribatti in area, la palla arriva a Raggioli che si gira in area e la palla si stampa sulla traversa.

36′ – Ammonito Scarpetta per un brutto intervento su Malasomma

31′ – Ci prova De Chiara, pallone alto sulla traversa.

30′ – Ammonito Giorgi per fallo su Parisi.

29′ – Triangolazione in verticale tra Malasomma e Raggioli che tira centrale: para Piras.

25′ – Angolo dalla destra corto di Ventre, bellissima giocata di Biliboc che si gira al volo e tira verso la porta: blocca Petrone.

21′ – Sugli sviluppi di un angolo pericoloso Bassino di testa, palla a lato.

17′ – Pericolo creato dal Napoli, angolo dalla destra battuto da Parisi, tira di piatto al volo Gambardella a centro area non trovando la porta.

14′ – Ottima parata di Petrone su un tiro dalla distanza di Crapisto. Con un ottimo colpo di reni mette la palla in angolo.

13′ – Ammonito Borrelli per fallo su Ngana che stava ripartendo verso l’area azzurra.

10′ – Attacca il Napoli con Malasomma, tiro contratto e riparte la Juventus in contropiede. Azione dalla destra, pallone al centro e tiro di Finocchiaro respinto in angolo. Sull’angolo testa di Bassino e pallone a lato.

4-3-3 per il Napoli: Petrone tra i pali, Puzone, Esposito , Gambardella e De Crescenzo in difesa, Parisi, Borrelli e D’Angelo a centrocampo, tridente con De Chiara, Raggioli e Malasomma.

4-3-3 anche per la Juve: Piras tra i pali, Ventre, Bassini, Scarpetta, Giorgi a difesa, Ngana, Capistro e Boufandar a centrocampo, Biliboc, Pugno e Finocchiaro avanti.

11.02 – Inizia il match, batte la Juve!

Si osserva un minuto di silenzio per la tragedia avvenuta nelle Marche

ECCO LE FORMAZIONI:

NAPOLI: Petrone, Puzone, De Crescenzo, Borrelli, Esposito, Gambardella, De Chiara, D’Angelo, Raggioli, Parisi, Malasomma. A disposizione: Sorrentino, Cefariello, Sparavigna, Cantone, Borriello, Avvisati, Valentino, Pinzolo, Campanile. Allenatore: Galizia.

JUVENTUS: Piras, Ventre, Giorgi, Scarpetta, Boufander, Bassino, Ngana, Crapisto, Pugno, Finocchiaro, Billboc. A disposizione: Menino, Meringolo, Nisci, Balzano, Scienza, De Salvo, Grosso, Nuti, Piccinin. Allenatore: Panzanaro.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Juventus, gara valida per la terza giornata del campionato Under 17 A e B. È un inedito a questo punto della stagione, questa sfida si era verificata solo nelle fasi finali, come quando vinse la Juventus 4-0 con Kean in campo, dall’altra parte c’era Gaetano. Il Napoli è stato inserito nel girone A proprio evitare di condividere lo stesso gruppo del Bari. La Juventus ha quattro punti in classifica, ha pareggiato in trasferta contro il Parma e battuto il Modena, il Napoli di mister Galizia ha esercitato il turno di riposo alla prima giornata, domenica al debutto ha pareggiato 2-2 sul campo del Genoa