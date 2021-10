LIVE – Under 17, Cosenza-Napoli 0-1 al 20′ della ripresa

17′ – Escono Russo e Vilardi, entrano Di Lorenzo e Attanasio

15′ – Tiro dai 25 metri di Cuciniello parato

6′ – Punizione dal limite per il Cosenza, tiro respinto

12:07 – INIZIA LA RIPRESA

FINISCE IL PRIMO TEMPO dopo due minuti di recupero

46′ – Ancora un’occasione per il Cosenza, Pellino neutralizza il tiro dai 20 metri di Celestino

43′ – Occasione Cosenza, traversa sugli sviluppi di un calcio piazzato

36′ – Assist di Russo per Vilardi, sul pallonetto para Iovino

28′ – GOOOOOL NAPOLI! Segna Miele su assist di Vilardi, Napoli in vantaggio a Cosenza

24′ – Occasionissima Napoli con Balestriere. Para Iovino

15′ – Punizione a limite area per il Napoli, respinge la barriera

11′ – Si fa vedere il Cosenza, ci prova Chisari, ma è attento Pellino

8′ – Ci prova Russo, la difesa neutralizza la conclusione

7′ – Cross di Vilardi ribattuto dalla difesa

5′ – Parte bene il Napoli, già all’attacco nei primi minuti.

11:07 – Partita iniziata!

10:20 – Le formazioni

NAPOLI: Pellino, Ruggiero, Tortora, Milo, Mazzone, D’Avino, Vilardi, Balestriere, Miele, Russo, Cuciniello. In panchina: Coprean, Romano, Di Lauro, Cinquegrana, Ceci, Attanasio, Vigliotti. Allenatore: Liguori.

COSENZA: Iovino, Pedalino, Gallo, Dirane, Fasciato, Occhiuto, Gallo, Anaclerio, Bartoletti, Violante, Chisari, Celestino. In panchina: Falsetti, Federico, Pugliese, Bellotti, De Rose, Mammolito, Chidichimo, Vadalá, Sclafani.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Cosenza-Napoli, recupero della quinta giornata del campionato Under 17 serie A e B. Lo scorso 10 ottobre la partita fu sospesa all’intervallo sullo 0-0 per impraticabilità del campo a causa del maltempo che ha rovinato la gara. Gli azzurrini sono quinti con dieci punti in cinque gare, il Benevento capolista è a +6 ma ha giocato una gara in più. Davanti al Napoli ci sono i sanniti, la Roma e la Lazio che, avendo già esercitato il turno di riposo, hanno lo stesso numero di partite disputate degli azzurrini, al quarto posto, invece, c’è il Lecce con un punto e una gara in più. I ragazzi di mister Liguori, che domenica scorsa hanno pareggiato 1-1 contro la Roma, hanno l’occasione di realizzare il sorpasso. Il Cosenza ha nove punti con quattro partite disputate, ha esercitato il turno di riposo alla prima giornata, poi ha perso contro la Roma e vinto tre gare consecutive contro la Salernitana, il Crotone e la Ternana.