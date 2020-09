LIVE – Under 17: Empoli-Napoli 2-1 (12′ Guarino, 37′ Pesce, 53′ Mariannucci), gli azzurri reagiscono

75′ Forcing del Napoli che prova a trovare il pari e sfiora la rete ancora con Pesce

53′ Empoli di nuovo in vantaggio con una rete di Mariannucci che firma su punizione

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

45′ Gara all’intervallo

37′ GOOOOL NAPOLI! Pareggia i conti Pesce che sugli sviluppi di un corner insacca dal secondo palo! Match in parità!

12′ GOL EMPOLI: inizia in salita la sfida per gli azzurrini con i toscani in vantaggio grazie a Guarino. Il giocatore insacca sugli sviluppi di un corner.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Gli azzurrini scendono in campo con il 4-3-3:

Boffelli; Marchisano, Di Leo, Pontillo, Giannini; Flora, Gioielli, Marranzino; Di Dona, Pesce, Scognamiglio

Ecco le formazioni ufficiali del match:

EMPOLI: Fantoni, Barsi, Lazzeri, Guarino, Indragoli, Mariannucci, Sodero, Bucchioni, Falsini, Renzi, Cappelli. Panchina: Fontanelli, Sartini, Macchi, Baggiani, Guadalupo, Regoli, Menga, Corsi, Panicucci.

NAPOLI: Bordello, Marchisano, Giannini, Gioielli, Di Leo, Pontillo, Di Dona, Flora, Pesce, Marranzino, Scognamiglio. Panchina: Pirone, Picardi, Pietropaolo, Spavone, Carnevale, Di Palma, De Pasquale, Norcia.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Empoli-Napoli, gara valida per la prima giornata del campionato under 17 girone C. Gli azzurrini così fanno visita ad una delle novità del girone del Centro-Sud, l’Empoli che, insieme alla Fiorentina, aumenteranno la complessità del torneo. Si riparte dopo sei mesi e mezzo, il campionato fu interrotto a marzo a causa della pandemia con il Napoli proiettato a conquistare i play-off. Nel gruppo dei ‘2004 guidato da Carnevale due volti nuovi: il difensore centrale Picardi acquistato dalla Juve Stabia e il centrocampista Longobardi che proviene dal Marano Calcio.