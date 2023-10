LIVE – Under 17: Genoa-Napoli, ecco le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali del match:

GENOA: Lysionok, Federici, Marconi, Colonnese, Tarantino, Klisys, Odero, Pagliari, Nuredini, Mendolia, Spicuglia. PANCHINA: Magalotti, Pavese, Oddone, Pastore, Georgevsky, Piazza, Miragliotta, Gucik, Ndulue. All. Chiappino

NAPOLI: Petrone, Cauterucci, F.Distratto, Cimmaruta, Garofalo P., Garofalo C., D.Distratto, Cannavacciuolo, Picca, Lombardo, Giglio. PANCHINA: Gisondi, Carofilo, Cufino, Enogheghase, Longano, Raiola, Minopoli, Iovine, Poggi. All. Liguori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Genoa-Napoli, gara valida per la quarta giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini disputano la terza gara del proprio percorso perchè all’esordio nel torneo hanno esercitato il turno di riposo. Il Napoli è ancora fermo a zero punti, ha perso 6-1 all’esordio contro il Sassuolo e 2-1 in casa domenica scorsa contro la Sampdoria. Il Genoa è a quota quattro, ha rifilato una goleada alla Reggiana in trasferta, poi ha pareggiato in casa contro il Torino e domenica scorsa è arrivata la prima sconfitta sul campo del Parma.