RILEGGI LIVE – Under 17: Juventus-Napoli 3-1 (16′ De Chiara, 55′ Pugno, 59′ Boufandar, 85′ Biliboc), cadono gli azzurri

Finisce il match! Il Napoli gioca bene ma cede 3 a 1 alla Juventus!

85′ Gambardella per D’Angelo, cross in mezzo e di testa Pinzolo manda alto.

84′ Gol Juve: Puca salva con tre miracoli, ma al quarto non può nulla. Va a segno Biliboc.

82′ Buon azione del Napoli con Campanile e Pinzolo, cross in mezzo ma Malasomma non ci arriva.

80′ Bella azione di Sparavigna, l’azzurro va giù in area ma l’arbitro lascia correre. Piccola polemica, ma il Napoli ci prova.

74′ Escono De Crescenzo e Ballabile, dentro Campanile e Di Giovanni.

72′ Buona azione del Napoli costruita da D’Angelo, Pinzolo e Ballabile, la Juve spazza in corner. Nulla di fatto sul corner.

67′ Traversa di Biliboc con un pallonetto dopo una buona azione.

61′ Borriello davanti alla difesa, Malasomma esterno alto al posto di Borriello e Pinzolo punta centrale al posto di Raggioli.

60′ Borrelli e Raggioli fuori, dentro Pinzolo e Malasomma

59′ Gol Juve: bianconeri a segno su calcio da fermo, cross in mezzo e segna Boufandar.

55′ Gol Juve: azione sulla sinistra e Pugno insacca da pochi passi.

54′ Esce De Chiara per un risentimento, entra De Luca.

52′ Cross molto interessante di Borriello, la Juve spazza.

51′ Juve molto fallosa, Raggioli tra i più tartassati di falli.

50′ Juve ancora pericolosa sulla sinistra, grande parata di Puca su Biliboc.

48′ Problemi fisici per Puca, gioco fermo

47′ Juve pericolosa, chiudono bene gli azzurri.

Inizia il secondo tempo

Nel Napoli esce Cefariello ed entra Sparavigna.

SECONDO TEMPO

45′ Punizione di Ballabile e grande parata nell’angolino del portiere bianconero. Finisce il primo tempo

44′ Ci prova Biliboc su punizione, nulla di fatto e palla sul fondo.

42′ Buona trama tra De Chiara e Raggioli sulla fascia destra, palla per Ballabile, la Juve chiude in corner.

35′ Azzurri in grossa difficoltà su Finocchiaro

34′ Bell’azione sulla sinistra tra Borriello e D’Angelo, palla in mezzo per Raggioli che viene anticipato. Ci prova Borriello dai 25 metri, palla alta.

32′ Grande azione sulla sinistra di Finocchiaro, azzurri in grossa difficoltà, palla al centro e tira Pugno. Blocca Puca

30′ Tiro di Finocchiaro e bella parata di Puca in presa alta.

22′ Ripartenza Juve con i bianconeri ancora pericolosi sulla sinistra, bella parata di Puca.

19′ Tanta sofferenza con la Juve che attacca sulla sinistra, sofferenza sulla parte destra per gli azzurri.

17′ La Juve prova subito a reagire

16′ GOOOL NAPOLI!!! De Chiara firma il vantaggio: azione sulla sinistra di De Crescenzo, palla a Borriello che serve l’assist a De Chiara che insacca. Azzurri in vantaggio!

14′ Buona azione del Napoli con Borrelli e Ballabile, cross pericoloso ma chiude il portiere.

13′ Azione pericolosa della Juve, ma chiudono bene gli azzurri.

10′ Ci prova Crapisto ma il portiere azzurro devia in corner.

8′ Borrelli recupera ancora palla e serve Raggioli, chiude il portiere. Match molto equilibrato.

7′ Buona azione Napoli, Borrelli recupera palla e serve De Chiara, palla per Ballabile che si rende pericoloso.

5′ Bella azione di Finocchiaro che va al tiro, blocca a terra il portiere Puca.

3′ Buona chiusura di Borriello dopo un’azione continuata dei bianconeri.

2′ Buona pressione del Napoli ad inizio gara.

Inizia il match

Le squadre sono in campo

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

JUVENTUS = Zelezny, Ventre, Giorgi, Scarpetta, Boufandar, Bassino, Crapisto, Grosso, Pugno, Finocchiaro, Biliboc. PANCHINA: Piras, Meringolo, Nobile, Pagnucco, Nisci, De Salvo, Ngana, Balzano, Scienza. All. Panzanaro

NAPOLI = Puca, Cefariello, De Crescenzo, Borrelli, Garofalo, Gambardella, Ballabile, D’Angelo, Raggioli, Borriello, De Chiara. PANCHINA: Petrone, Sparavigna, Sequino, Avvisati, De Luca, Di Giovanni, Malasomma, Pinzolo, Campanile. All. Galizia

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Juventus-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata del campionato Under 17 girone A. Tra le due squadre ci sono 24 punti di distacco, la Juventus è prima in classifica, il Napoli penultimo in compagnia dello Spezia. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, dalla terza alla sesta, invece, si passa per i play-off. Il Napoli vuole riscattare la brutta sconfitta rimediata contro il Genoa (0-5), la Juventus, invece, è reduce dal poker inflitto in trasferta al Modena.