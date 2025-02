LIVE – Under 17: Lazio-Napoli 2-1 (Esposito), biancocelesti in vantaggio

75′ Gol Lazio e biancocelesti nuovamente in vantaggio

Iniziato il secondo tempo

SECONDO TEMPO

Fine primo tempo

GOOOL NAPOLI! Gli azzurri pareggiano con Esposito, a segno su punizione

16′ Lazio in vantaggio.

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali del match:

LAZIO: Russi, Castelli, Macerata, De Fraia, Margheri, Ciucci, Noto, De Claudio, De Angelis, Callarà, Zangari. PANCHINA: Petrella, Buonafede, Di Marzio, Calvani, Palancica, De Cortes, Lombardi, Romanelli, Molinari. All. Procopio

NAPOLI: Pugliese, Sardo, Marotta, Prisco, Lieto, Palomba, Esposito, Maida, Barbella, Favicchio, De Stefano. PANCHINA: Giordano, Marciano, Vatore, D’Angiò, Colurciello, Chiocca, Chiummariello, Pignarosa, Fabozzi. All. Annunziata

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Lazio-Napoli, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini sono reduci da quattro successi consecutivi, nel 2025 hanno sempre vinto, con questi risultati hanno raggiunto il terzo posto in classifica a due punti dall’Empoli secondo in classifica che, però, deve recuperare una partita, quella contro la Fiorentina. Le prime due posizioni valgono l’accesso diretto ai quarti di finale, la terza, la quarta e la migliore quinta tra i gironi A e C va ai play-off. La Lazio nell’ultimo turno ha riposato, non gioca da due settimane, quando pareggiò 2-2 sul campo del Palermo.