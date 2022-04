LIVE – Under 17, Lecce-Napoli 0-0: azzurrini vicino al vantaggio

33′ Cross di Russo, colpo di testa di Cuciniello, gran parata del portiere leccese.

25′ Ammonito Russo

8′ Si fa vedere anche il Lecce, ma il tiro di Mastrapasqua non preoccupa Turi che blocca comodo.

4′ Ci prova Russo su calcio di punizione, chiude in angolo Moccia.

1′ Comincia il match!

LECCE: Moccia, Dell’Acqua, Orfano, Borgo, Zecca, Pacia, De Vito, Mariano, Mastrapasqua, Fornaro, Minerva. A disp. Leone, Leuzzi, Mazzarano, Gueye, Geusa, Fasano, Agrimi, Perricci, Europaeus. All. Schipa

NAPOLI: Turi, Romano, Di Lauro, Di Lorenzo, Mazzone, D’Avino, Tortora, Peluso, Solmonte, Russo, Cuciniello. A disp.: Pellino, Ascolese, Fucci, Tuccillo, Cinquegrana, Milo, Mazzeo, Grieco, Vigliotti. All.Liguori

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Lecce-Napoli, gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato Under 17 girone C. È una sfida importante, il Napoli è quinto in classifica con 38 punti, uno in meno del Lecce che ha una gara in più, non avendo ancora esercitato il turno di riposo (riposerà il 24 aprile all’ultima giornata). Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, saltando un turno nella corsa verso la final four, le terze, le quarte e le due migliori quinte vanno ai play-off. Se finisse oggi il campionato, il Napoli si qualificherebbe come seconda miglior quinta ma per avere la certezza di non fermarsi alla regular season bisognerebbe sorpassare il Lecce al quarto posto, quando mancano tre partite. All’andata finì 1-1, il Napoli deve riscattare anche il pareggio di domenica scorsa al Kennedy contro la Ternana.