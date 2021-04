LIVE – Under 17: Napoli-Ascoli 0-0, inizia il match

13′ Di Dona si fa rubare palla da Rizzi che va al tiro, palla in corner. Sul tiro ci prova di testa Mancini. Palla a lato

11′ Tiro di Marranzino contratto dalla difesa dell’Ascoli

9′ Traversone di Marranzino, ci prova Pesce da posizione molto defilata. Palla a lato.

3′ Cross teso di Di Dona, sfiora Maresca e per un soffio non ci arriva Pesce

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3-1): Boffelli; Marchisano, Giannini, Pontillo, Hysaj; De Pasquale, Spavone, Carnevale; Di Dona, Pesce, Marranzino. PANCHINA: Turi, Vilardi, Picardi, D’Avino, Tortora, Longobardi, Flora, Russo, Miele.

ASCOLI (4-3-3) Maresca, Regini, Regnicoli, Spadoni,Rossi, Acciarri, Carano, Gagliardi, Maiga, Manari, Rizzi.. PANCHINA: Mancini, Zoboletti, Corvino, Di Matteo, Castorina, Nicolai, Zadro, Flaiano, Madri.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ascoli, gara valida per la seconda giornata del nuovo format del campionato Under 17 che è ripartito cinque mesi e mezzo dopo lo stop di ottobre a causa della pandemia. In questi mesi solo allenamenti e amichevoli, oggi finalmente si riparte. Il nuovo format prevede otto gironi da cinque squadre, la prima classificata accede ai quarti di finale. Per gli azzurrini si tratta della prima partita dopo tanto tempo perchè la scorsa settimana, in virtù di una positività del gruppo-squadra, la trasferta di Pescara è stata rinviata a giovedì 22 aprile alle ore 16.