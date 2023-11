Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Bologna, gara valida per la nona giornata del girone C del campionato Under 17 A e B. Gli azzurrini non hanno ancora vinto una partita, sono reduci dalla sconfitta in trasferta a Pisa che ha spezzato i due pareggi consecutivi contro il Modena e lo Spezia. Il Bologna ha undici punti in classifica, è a ridosso della zona play-off ma è reduce da una sconfitta interna per 1-0 contro il Parma.