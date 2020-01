LIVE – Under 17, Napoli-Cosenza: gli azzurrini vogliono conservare il secondo posto

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cosenza, gara valida per la sedicesima giornata del campionato under 17 girone C. Gli azzurrini vogliono conservare il secondo posto in classifica, hanno otto punti di vantaggio su Frosinone e Pescara ma i ciociari hanno una gara in meno, hanno già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. Il Napoli è reduce da due successi convincenti nel 2020, hanno battuto l’Ascoli e il Perugia, il Cosenza è nono in classifica con sedici punti ma è in un buon momento, nel nuovo anno ha strappato un pareggio sul campo del Trapani e ha sconfitto il Pescara.