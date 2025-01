LIVE – Under 17: Napoli-Cosenza, segui con noi diretta del match

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cosenza, gara di recupero della tredicesima giornata del campionato Under 17 A e B girone C non disputata lo scorso 15 dicembre per maltempo. Gli azzurrini sono reduci dal successo per 3-1 contro il Frosinone, occupano il quarto posto in classifica insieme alla Fiorentina. Con un successo il Napoli sorpasserebbe la Lazio e andrebbe al terzo posto a tre punti dalla Roma seconda. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, la terza, la quarta e la migliore quinta tra i gironi A e C passano per i play-off.