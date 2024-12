LIVE – Under 17, Napoli-Cosenza: segui la diretta con IamNaples.it

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Spinelli, Capozzoli, Candela, Prisco, Palomba, Marotta, Esposito, D’Angiò, Pignarosa, Chiummariello, Chiocca. A disposizione: Pugliese, Zappettini, Sardo, Vatore, Colurciello, Castaldi, Bosso, Fabozzi, Aprea. All. Annunziata.

COSENZA: Cimminiello, Innocentini, Suppa, Chiappetta, Fazio, Curatelo, Zago, Cotroneo, Barbagallo, Mazzulla, Italia. A disposizione: Rantuccio, Castagna, Perfetti, Formisano, Boito, Caruso, Cavaliere, Cannioto, Bruno. All. Angotti.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Cosenza, gara valida per la tredicesima giornata del campionato Under 17 A e B girone C. Gli azzurrini sono quarti in classifica a pari punti con la Fiorentina, in piena zona play-off, nell’ultimo turno hanno strappato un pareggio proprio nello scontro diretto in trasferta contro la Viola. Il Cosenza è quartultimo con 12 punti, nell’ultimo turno, però, in casa ha strappato un pareggio contro la Lazio.