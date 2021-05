LIVE – Under 17: Napoli-Frosinone 0-0, inizia il match

6′ Carnevale raccoglie palla da Marchisano e prova il tiro a giro che termina di poco sopra l’incrocio dei pali. Occasione Napoli!

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Nei titolari gioca il 2005 Solmonte mentre vanno in panchina Di Done e Pesce, ieri con la Primavera. I ciocari in campo con il 4-3-1-2.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3-1) Boffelli; Marchisano, Picardi, Hysay, Giannini; Gioielli, De Pasquale, Spavone, Carnevale; Solmonte, Marranzino. PANCHINA: Turi, Pontillo, Vilardi, D’Avino, Longobardi, Di Palma, Flora, Pesce, Di Dona.

FROSINONE: Marasca, Maura, Cialona, Benacquista, Caravillani; Navarra, Frasca, Selvini, Cangianello, Ferrieri. PANCHINA: Zizzania, Ciarelli, Musilli, Oddi, Recchiuti, Dantoni, Ranieri, Gesmundo, D’Andrea.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Frosinone, gara valida per la seconda giornata di ritorno del campionato Under 17 girone A e B. Gli azzurrini sono secondi in classifica, a due punti dal Benevento fermato proprio dal Frosinone la scorsa settimana. All’andata il Napoli ha vinto 4-0 (CLICCA QUI per gli Highlights) ma ai ciociari mancavano molti giocatori importanti. Soltanto la prima in classifica si qualifica ai quarti di finale.