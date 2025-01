LIVE – Under 17: Napoli-Frosinone 0-0, comincia il match

10′ Occasione Frosinone con tiro di Conti, bella parata del portiere

4′ Ci prova Danieli e poi sulla respinta tiro al volo di Mirenzi che va a lato.

3′ Tanto vento allo stadio e questo condiziona sicuramente questo inizio gara.

2′ Subito contatto in area con Favicchio che protesta, l’arbitro lascia correre.

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Pugliese, Capozzoli, Zappettini, Prisco, Palomba, Marotta, Esposito, Maida, Barbella, Favicchio, Chiocca. PANCHINA: Giordano, Candela, Lieto, D’Angiò, De Stefano, Bosso, Chiummariello, Pignarosa, Saviano. All. Annunziata

FROSINONE (3-4-1-2) Giora, Mirenzi, Colafrancesco, Pantano, Reali, Pierguidi, Castellani, Carfagna, Carpentieri, Danieli, Conti, PANCHINA: Capanna, Macchia, Boccanera, Menghini, Millozzi, Coluzzi, Borghi, Oberti, Binoshaj. ALL. Lucidi

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Frosinone, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini occupano la quinta posizione insieme alla Fiorentina, galleggiano intorno alla zona play-off ma devono recuperare mercoledì la sfida interna contro il Cosenza non disputata per impraticabilità del campo causa maltempo lo scorso 15 dicembre. L’Under 17 del Napoli non gioca in campionato dall’8 dicembre, quando fece 1-1 sul campo della Fiorentina. Il Frosinone è ottavo, ha quindici punti, quattro in meno del Napoli e nell’ultimo turno prima di Natale ha perso 3-0 sul campo della Lazio.