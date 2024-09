RILEGGI LIVE – Under 17, Napoli-Lazio 0-2 (8’Polinari, 27’Polinari)

Termina la partita

94′ Cambio nel Napoli: esce Favicchio ed entra Chiocca

90′ Ci prova Favicchio dai 25 metri: palla altissima sopra la traversa

8” L’arbitro richiama mister Annunziata per protesste

80′ Doppio cambio nella Lazio: escono De Fraia e Zangari ed entrano Di Marzio e De Cortes

71′ Sostituzione Napoli: esce Maida ed entra Bosso

70′ Doppio cambio nella Lazio: escono Castelli e Polinari ed entrano Buonafede e De Angelis

68′ Ammonito Fabozzi per proteste

66′ Cambio nel Napoli esce Chiummariello ed entra Pignarosa

65′ Tentativo di rovesciata di Zangari: palla alta sopra la traversa

63’Doppio cambio nella Lazio: escono 7 Romanielli e Di Claudio ed entrano Callarà e Cerroni

60′ Il Napoli è aggressivo, ma non riesce a rendersi pericoloso

16.01 Inziata la seconda frazone di gara

Cambi nel Napoli: escono Esposito e Barbella ed entrano D’Angiò e Fabozzi

Terminato il primo tempo dopo tre minuti di recupero

46′ Ammonio Romanelli per un fallo su Zappettini

44′ Errore di Lieto nel rinvio, la prende Di Claudio che ci prova dal limite dell’area: Pugliese para

35′ Ammonito Ciucci

27′ Gol della Lazio! Noto lancia in verticale Polinari che trafigge Pugliese con un diagonale

24′ Conclusione di Romanelli: pallone a lato

21′ Ammonito Polinari per una simulazione in area

8′ Goool Lazio! Errore della difesa del Napoli in fase di palleggio, Marciano serve involontariamente Polinari che, di fatto, non deve fare altro che depositare in rete la sfera

4′ Chiummarello da sinistra si accentra: Russi devia ancora in angolo

3′ Occasione Napoli! Tiro di Favicchi: Russi riesce a respingere, poi un difensore della Lazio riesce a salvare sulla linea

2′ Ci prova Noto dai 20 metri: Pugliese si distende sulla sua destra e manda in corner

15:00 Partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pugliese, 2 Marciano, 3 Zappettini, 4 Prisco, 5 Lieto, 6 Palomba, 7 Esposito, 8 Maida, 9 Barbella, 10 Favicchio, 11 Chiummariello. A disposizione 12 Giordano, 13 Candela, 14 Vatore, 15 D’Angiò, 16 Marotta, 17 Chiocca, 18 Pignarosa, 19 Fabozzi, 20 Bosso Allenatore Raffaele Annunziata

Lazio: 1 Russi, 2 Castelli, 3 Calvani, 4 Noto, 5 Margheri, 6 Cucci, 7 Romanielli, 8 De Fraia, 9 Polinari, 10 Di Claudio, 11 Zangari. A disposizione 12 Fantasia, 13 Buonafede, 14 Macerata, 15 Di Marzio, 16 De Cortes, 17 Callarà, 18 De Angelis, 19 Lombarsi, 20 Cerroni Allenatore Gianluca Procopio

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lazio, gara valida per la quarta giornata del campionato Under 17 girone C. Gli azzurrini hanno sette punti in tre partite con le vittorie contro il Frosinone e il Bari e il pareggio di Palermo. La Lazio è a quota tre, nell’ultimo turno ha esercitato il turno di riposo, due settimane fa ha battuto 5-0 il Palermo in casa dopo aver perso all’esordio in trasferta contro il Bari.