LIVE – Under 17, Napoli-Lecce: azzurrini all’inseguimento della Roma

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lecce, gara valida per la ventunesima giornata del girone C del campionato Under 17. Gli azzurrini nell’ultimo turno hanno riposato mentre due settimane fa hanno strappato un prezioso pareggio sul campo del Pescara, con quel risultato il Napoli conserva otto punti di vantaggio sugli abruzzesi terzi in classifica, arrivare nelle prime due posizioni della classifica vale l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. Il Napoli insegue la Roma a cinque punti di distanza, i giallorossi fanno visita al Cosenza, il Napoli, invece, affronta in casa il Lecce ultimo in classifica con soli sei punti in classifica. I pugliesi hanno vinto una sola gara in trasferta contro l’Ascoli il 19 gennaio scorso.