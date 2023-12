LIVE – Under 17, Napoli-Parma: segui la diretta con IamNaples.it

FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI: Petrone, Cannavacciuolo, Cauteruccio, Cimmaruta, Garofalo C., Distratto F., Lupacchio, Raiola, Picca, Lombardo, Distratto D. A disposizione: Gisondi, Arzillo, Carofilo, Garofalo P., Esposito, Giglio, Ricciardi, Longano, De Filippis. All. Liguori.

PARMA: Casentini, De Simone G.,Marchesi, Drobnic, Baciocchi, Ozzano, Alinovi, Plicco, Papadimitriou, Zamuner, Campatelli. A disposizione: Mosca, De Simone G., Mirri, Chimezie, De Oliveira, Lori, Ferrari, Marcellin, Iuliani. All. Bernardi.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Parma, gara valida per la tredicesima giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini non hanno ancora vinto una partita, sono a quota tre punti all’ultimo posto in classifica. Il Parma è sesto in classifica con diciassette punti in compagnia di Sassuolo e Spezia ed è reduce dal turno di riposo di cui ha goduto nell’ultimo weekend.