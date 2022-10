RILEGGI IL LIVE, Under 17: Napoli-Pisa 1-3 (Doveri 45’+3, 90’+2; Parisi 69′; Lovo 70′ )

Termina il match con il risultato di 1-3 in favore del Pisa

90’+2 – Gol del Pisa! Grandissima punizione di Doveri che scavalca la barriera del Napoli. Doppietta per lui

90′ – Ammonizione Napoli! Giallo per De Chiara

L’arbitro concede 3 minuti di recupero

88′ – Cambio nel Pisa: fuori Bocs, dentro Pitton

85′ – Occasione Pisa! Niccolai supera Gambardella e calcia in porta, ma il tiro è basso.

82′ – Occasione Napoli! Tiro al volo di De Crescenzo dal limite dell’area, palla alta

75′ – Punizione di De Chiara, palla centrale bloccata dal portiere del Pisa

73′ – Cambio nel Pisa: fuori Cannarsa e Lovo, dentro Marcovina e Niccolai

70′ – Gol del Pisa! Subito il nuovo vantaggio con Tararà che supera De Crescenzo e tira verso la porta, Gisondi respinge ma sul tap-in arriva Lovo che con un destro potente la mette in rete

70′ – Cambio nel Napoli: fuori Borrelli, dentro Valentino

69′ – Gooool del Napoli! Azione di D’Angelo ce dalla sinistra entra in area di rigore e la mette al centro per Parisi che segna il il gol del pareggio!

66′ – Cambio nel Napoli: fuori Malasomma, dentro Parisi

63′ – Ammonizione Napoli! Giallo per proteste a Malasomma

57′ – Bella giocata di Puzone sulla destra, cross al centro Raggioli non ci arriva. Il Napoli sta spingendo anche in inferiorità numerica

54′ – Occasione per il pareggio! Cross di D’Angelo, palla messa fuori al limite dell’area per il tiro di Malasomma con il sinistro che esce di poco a lato

53′ – Ammonito un componente della panchina del Napoli

52′ – Cambio nel Pisa: fuori Raychev, dentro Capone

52′ – Occasione Napoli! Cross di De Crescenzo per il colpo di testa di Raggioli, ma finisce a lato

Il Napoli schiera un 4-3-1-1 (in inferiorità numerica) con Gisondi, Puzone, Esposito, Gambardella De Crescenzo; De Chiara, Borrelli, D’Angelo, Malasomma, Raggioli

Cambi all’intervallo: Nel Napoli escono Pinzolo e Sparavigna ed entrano De Chiara e Puzone. Nel Pisa fuori Castelletti dentro Tararà

Inizia il secondo tempo

Termina il primo tempo dopo 5 minuti di recupero

49′ – Gol del Pisa! Sulla punizione dal limite, batte Doveri che spiazza il portiere con una deviazione della barriera

47′ – Cambio nel Napoli: fuori Stasi dentro Gisondi

46′ – Espulsione Napoli! Rosso per Rosini! Lancio del Pisa da centrocampo con Raychev che si avventa sul pallone, Sparavigna tenta un retropassaggio troppo corto verso il portiere azzurro che abbatte il 9 del Pisa fuori dall’area Rosso diretto.

44′ – De Crescenzo è a terra dopo uno scontro in area

40′ – Cross di De Crescenzo per la testa di Raggioli, il portiere la blocca

37′ – Ammonizione Pisa! Giallo per Bocs

35′ – Tiro alto di Raggioli

34′ – Altra occasione Napoli! Assist di Raggioli per Malasomma, gran tiro a giro dal limite dell’area, super parata deviata sulla traversa e poi in angolo da Rosini!

30′ – Occasione Napoli! Tiro di Malasomma dal limite dell’area, deviato in angolo

Fino ad ora partita equilibrata, Napoli che prova a spingere e Pisa che si difende bene

20′ – Ammonizione Napoli! Giallo per Punzolo che commette fallo a centrocampo

16′ – Tiro da 30 metri da parte del numero 8 del Pisa, Doveri. Tiro potente ma abbondantemente a lato

14′ – Occasione Napoli! Bella giocata a centrocampo di D’Angelo, palla a Raggioli che fa sponda per Malasomma. Il numero 10 tira dal limite dell’area ma la palla è alta

13′ – Punizione spiovente dalla sinistra per il Pisa, non arriva nessuno sul pallone, rimessa dal fondo

7′ – Errore del numero 2 del Pisa, Bendoni, in impostazione. Recupero palla da parte di Raggioli che la passa a Pinzolo che prova il tiro ma la palla è bassa e centrale

4′ – Prima occasione Napoli! Diagonale mancino a incrociare di Pinzolo, palla alta

10.58 – Inizia il match

ECCO LE FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2): Petrone, Sparavigna, Esposito, Gambardella, De Crescenzo; Stasi, Borrelli, D’Angelo, Malasomma; Pinzolo, Raggioli. A disposizione: Gisondi, Cefariello, Puzone, Cantone, De Chiara, Valentino, Ballabile, Avvisati, Parisi. All. Galizia

PISA (4-1-4-1): Rosini, Bendoni, Baldacci, Signorini, Rossi; Cannarsa; Bocs, Castelletti, Doveri, Raychev; Lovo. A disposizione: Menichini, Galletti, Vallini, Capone, Pitton, Marcovina, Niccolai, Brossa, Tararà. All. Piscina

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Pisa, gara valida per la quinta giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini, prima della sosta, hanno rimediato una sconfitta sul campo del Sassuolo e finora non hanno ancora vinto, con un solo punto in classifica conquistato in virtù del pareggio in trasferta contro il Genoa ottenuto alla prima giornata di campionato. Il Pisa, invece, ha una partita in più del Napoli perchè non ha ancora esercitato il turno di riposo, può vantare tre punti in classifica con il successo ottenuto nell’ultimo turno prima della sosta contro il Modena. I toscani hanno spezzato così la serie di sconfitte accumulate contro la Fiorentina, il Bologna e il Parma.