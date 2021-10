LIVE – Under 17: Napoli-Roma, big match per gli azzurrini

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Roma, gara valida per la sesta giornata del campionato Under 17 A e B. La Roma e il Napoli hanno giocato quattro gare, una in meno rispetto a tante avversarie. La Roma ha già esercitato il turno di riposo, il Napoli domenica scorsa non è riuscito a completare la partita di Cosenza a causa del maltempo. La gara è stata sospesa all’intervallo per impraticabilità del campo sul risultato di 0-0. La Roma ha battuto l’Ascoli alla prima giornata in trasferta, il Cosenza tra le mura amiche e poi ha rifilato una goleada fuori casa alla Salernitana (1-7 il risultato finale).