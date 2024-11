LIVE – Under 17: Napoli-Roma, sfida ad alta quota per gli azzurrini

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Roma, gara valida per l’undicesima giornata del campionato Under 17 A e B. Gli azzurrini sono reduci dal successo di Lecce, frequentano la zona play-off al quinto posto in classifica con 15 punti, a -4 dalla Roma seconda in classifica che non sta vivendo un gran periodo, è reduce dal pareggio nel derby contro la Lazio e dalla sconfitta sul campo del Palermo. Il Napoli ha giocato una gara in meno rispetto alla Roma, deve recuperare sabato prossimo la sfida contro la capolista Empoli.