LIVE – Under 17, Napoli-Sampdoria. Alle 10.30 in campo, le formazioni

Ecco le formazioni:

NAPOLI: Petrone, Sequino, De Crescenzo, De Luca, Esposito, Garofalo, Campanile, D’Angelo, Pinzolo, Borriello, Malasomma. A disposizione: Di Marzo, Cefariello, Gambardella, Cantone, Parisi, Valentino, Raggioli, Ballabile, Di Giovanni. Allenatore: Galizia.

SAMPDORIA: Rodolfo, Sinatra, Trevisan, Rossello, Costantino, Freccero, Panarello, Malaj, Murgia, Giolfo, Melani. A disposizione: Parodi, D’Amore, Traverso, Islam, Sava, Garbarino, Merlini, Pelissa. Allenatore: Russo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sampdoria, gara valida per la ventunesima giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini cercano continuità, per la prima volta in questo campionato hanno portato a casa due successi consecutivi battendo lo Spezia al Kennedy in rimonta e poi l’Empoli in trasferta. Gli azzurrini sono terzultimi, hanno nel mirino l’Empoli che ha due punti in più e il Sassuolo e la Sampdoria che, invece, vantano quattro lunghezze in più. All’andata la Sampdoria riuscì a vincere 1-0 con un gol di Rossello.