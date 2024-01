LIVE – Under 17, Napoli-Sassuolo: segui la diretta della gara con IamNaples

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sassuolo, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini vanno per la prima volta in campo nel 2024 perchè la scorsa settimana hanno esercitato il turno di riposo per il girone di ritorno. Il Napoli è ultimo in classifica insieme alla Reggiana ma rispetto agli emiliani ha giocato una gara in meno. Il Sassuolo è in zona play-off, terzo in classifica in compagnia di Torino e Sampdoria, con 23 punti, ben diciassette in più del Napoli.