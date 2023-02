LIVE – Under 17: Napoli-Spezia, le formazioni ufficiali del match

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: Petrone, Sequino, De Crescenzo, Borrelli, Garofalo, Gambardella, Ballabile, D’Angelo, Raggioli, Borriello, Malasomma. PANCHINA: Di Marzo, Cefariello, De Luca, De Chiara, Di Giovanni, Campanile, Valentino, Pinzolo, Parisi. All. Galizia

SPEZIA: Mascardi, Salvetti, Monteverde, Spella, Ebano, Bertoncini, De Simone, Vannucci, Fontanarosa, Garibotto, Di Martino. PANCHINA: Mosti, Zarrouki, Ferretti, Cecchinetti, Camara, Arena. All. Ventura

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Spezia, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato Under 17 girone A. Gli azzurrini, dopo il pareggio interno contro il Sassuolo, hanno rimediato una sconfitta per 2-0 sul campo del Pisa. Si torna al Kennedy per la sfida contro lo Spezia, una sorta di spareggio in chiave classifica. Il Napoli è penultimo, a tre punti di distanza proprio dallo Spezia che ha giocato anche una gara in più perchè gli azzurrini hanno già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno.