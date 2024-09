LIVE – Under 17: Palermo-Napoli 0-0, inizia il match

15′ Si gioca molto a centrocampo, ritmi molto lenti e poche occasioni da gol.

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco la formazione azzurra:

NAPOLI: Pugliese, Sardo, Zappettini, Prisco, Lieto, Marciano, Esposito, D’Angiò, Barbella, Favicchio, Pignarosa. PANCHINA: Giordano, Candela, Maida, Palomba, Marotta, Bosso, Chiummariello, Fabozzi, Chiocca.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Palermo-Napoli, gara valida per la terza giornata del girone C del campionato Under 17. Gli azzurrini sono reduci da due successi convincenti contro il Frosinone in trasferta e il Bari in casa. Il Napoli al momento è primo in classifica insieme alla Fiorentina, il Palermo è a quota zero, nella prima giornata ha esercitato il turno di riposo e domenica scorsa ha perso 5-0 contro la Lazio.