LIVE – Under 17: Pescara-Napoli, le formazioni ufficiali del match

Ecco le formazioni ufficiali del match:

PESCARA: Mattia Pietro, Marchegiani, Colazzilli, Mbaye, D’Anteo, Scipione, Canale, Colarelli, Patanè, Dagasso, Seck. PANCHINA: Gallo, De Stefanis, Capaldo, Mandrone, D’Innocenzo, Rossi, Paletta, Di Meo, Bomba. All. D’Alesio.

NAPOLI: Boffelli; Marchisano, Pontillo, Hysaj, Giannini; Gioielli, De Pasquale, Flora; Di Dona, Pesce, Marranzino. PANCHINA: Turi, Di Leo, Picardi, Davino, Longobardi, Spavone, Carnevale, Vilardi, Solmonte. All. Carnevale

Benvenuti a Pescara-Napoli, recupero della prima giornata del girone 7 del nuovo format del campionato Under 17, che a metà aprile è ripartito dopo sei mesi di stop a causa della pandemia. Domenica 11 aprile la gara non si giocò causa Covid, si recupera oggi. L’Under 17 del Pescara non ha ancora debuttato in questo nuovo torneo mentre il Napoli domenica scorsa ha battuto 2-1 l’Ascoli in rimonta e al momento comanda la classifica. La prima classificata di ogni gruppo approda ai quarti di finale.