LIVE – Under 17: Roma-Napoli 0-0, inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA: Brondbo; Plaia, Ienco, Cichella, Karagiorgis, Ivkovic, Surricchio, Mannini, Misitano, Marazzotti, Bolzan. PANCHINA: Menoucci, Touadi, Vranjes, Boldrini, De Angelis, Polletta, Grazini, Rozzi, Tarantino.

NAPOLI: Turi, Romano, Di Lauro, Peluso, Mazzone, D’Avino, Vilardi, Milo, Solmonte, Russo L., Tortora. PANCHINA: Pellino, Manzo, Tuccillo, Musto, Cinquegrana, Grieco, Cuciniello, Mazzeo, Vigliotti.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Roma-Napoli, gara valida per la sedicesima giornata del girone C del campionato Under 17. Gli azzurrini vogliono riscattare la sconfitta di mercoledì a Benevento e migliorare un inizio di 2022 deludente, con la sconfitta contro il Perugia, il pareggio di Ascoli, la vittoria contro il Frosinone e proprio il ko nel derby campano. Il Napoli è quinto in classifica, affronta la Roma capolista insieme alla Lazio ma con una partita in meno, quindi potenzialmente la migliore squadra del campionato. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte accedono ai play-off. Il Napoli, per essere certo di andare oltre la regular season, dovrebbe attaccare il quarto posto del Lecce che è un punto davanti agli azzurrini.