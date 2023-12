LIVE – Under 17, Torino-Napoli: segui la diretta del match con IamNaples.it

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Torino-Napoli, gara valida per la dodicesima giornata del campionato Under 17 A e B. Gli azzurrini cercano il riscatto dopo la sconfitta interna contro la Reggiana che ha spedito il Napoli all’ultimo posto in classifica. I ragazzi di mister Liguori non hanno ancora vinto una partita in questo campionato, hanno tre punti frutto dei pareggi contro Modena, Spezia e Cremonese. Il Torino è quarto in classifica in compagnia del Parma e viene da due vittorie consecutive, proprio in trasferta contro il Parma e in casa contro la Reggiana.