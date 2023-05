LIVE – Under 18, Genoa-Napoli: segui la diretta della gara con IamNaples.it

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Genoa-Napoli, gara valida per la trentunesima giornata del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini sono penultimi in classifica, reduci dalla sconfitta per 6-2 contro la Fiorentina e a tre partite dalla fine del campionato sono a dodici lunghezze dal Cesena mentre sulla Sampdoria ultima in classifica il Napoli ha un solo punto di vantaggio. Il Genoa è quinto in classifica con 40 punti, può ancora lottare per entrare nelle prime due posizioni che valgono l’accesso alla final four. I due precedenti hanno visto una vittoria per 3-0 del Genoa e un pareggio per 1-1 a Cercola.