LIVE – Under 18: Napoli-Empoli 1-1 (Seghi 39′, Lorusso 76′) Pareggio azzurro

76′ – Goool del Napoli! Rigore perfetto di Lorusso che spiazza il portiere!

75′ – Rigore per il Napoli! Atterrato in area Peluso

74′ – Cambio nel Napoli: fuori Vilardi, dentro Vigliotti

74′ – Altra occasione Napoli! Palla alta di Ceci da buona posizione

71′ – Occasione Napoli! Assist di Ceci per Lorusso, tiro parato da Seghetti

69′ – Ottima occasione per l’Empoli con il tiro di Diodato, che termina di poco a lato

67′ – Cambio nel Napoli: dentro Ceci e Milo, fuori Legnante e Tuccillo

66′ – Tiro del numero 11 dell’Empoli, Diodato, palla alta

64′ – Occasione per il Napoli! Si salva il portiere dell’Empoli

62′ – Napoli fraseggia bene in area, due chiusure dell’Empoli. Sulla ripartenza tiro parato da Pellino

Il Napoli passa al 3-4-3 con Pellino, Mazzone, Ruggiero, Di Lauro; Tuccillo, Peluso, Legnante, Tortora; Vilardi, Lorusso, Grieco

55′ – Cambio per entrambe le squadre: per l’Empoli escono Seghi e Salvadori, entrano Cappelli e Morana. Per il Napoli dentro Tortora, Grieco e Ruggiero per Di Lorenzo, Cuciniello e Manzo

51′ – Ci prova ancora il Napoli con il tiro di Di Lauro, palla alta

50′ – Errore in impostazione del portiere dell’Empoli, ottima opportunità per il Napoli, ma il portiere toscano si salva

50′ – Palla per Cuciniello, che tira dal limite dell’area e sfiora il palo, ottima occasione per il Napoli

49′ – Ottimo cross di Di Lorenzo per Lorusso, colpo di testa da ottima posizione ma è centrale

Inizia il secondo tempo

Termina il primo tempo

L’arbitro concede due minuti di recupero

39′ – Gol dell’Empoli! Errore in impostazione del Napoli, Diodato serve Seghi che calcia in diagonale, il portiere azzurro non riesce a contenere

35′ – Calcio d’angolo per il Napoli, Cuciniello viene chiuso da Bonafede, ancora angolo azzurro ma nulla di fatto

33′ – Giallo per il Napoli! Ammonito Manzo

33′ – Il numero 10 dell’Empoli, Salvadori, vene fermato al limite dell’area da Manzo che viene ammonito. Punizione in zona pericolosa battuta malissimo da Masini, respinta dalla barriera

23′ – Grande occasione Napoli! La palla arriva a Lorusso che entra in area e serve Legnante, che la crossa bassa verso Vilardi, che si allunga con il destro e sfiora il gol

20′ – Il numero 10 del Napoli, Cuciniello, prova a tirare in porta ma viene respinto da Zupancic. Sulla ripartenza bel tiro di Diodato dal limite dell’area, ottima parata del portiere azzurro Pellino

18′ – Sugli sviluppi del calcio d’angolo la palla viene allontanata dalla difesa dell’Empoli, Di Lorenzo tenta il tiro al volo ma la spedisce nuovamente in angolo. Nulla di fatto sul nuovo sviluppo

18′ – Empoli sotto pressione, Zupancic la mette in calcio d’angolo

17′ – Super occasione per il Napoli! Tiro di Lorusso che a due passi dal portiere si lascia ipnotizzare

14′ – Napoli recrimina un rigore per un intervento del numero 5 dell’Empoli su Lorusso

11′ – Bel cross di De Ferdinando verso Seghi che prova la soluzione di prima, la palla sfiora il palo sinistro ma il portiere del Napoli c’è

9′ – Buona trama del Napoli con Vilardi che serve Lorusso, buona palla ma nulla di fatto. Sul prosieguo dell’azione altro tiro di Vilardi che viene però stoppato

4′ – Buona chiusura di Di Lauro su Diodato, primo squillo per l’Empoli

12.59 – Inizia il match

ECCO LE FORMAZIONI:

NAPOLI (4-4-2): Pellino, Manzo, Mazzone, Di Lauro, Di Lorenzo; Tuccillo, Peluso, Legnante, Cuciniello; Lorusso, Vilardi. A disposizione: Puca, Ruggiero, Fucci, Campanile, Tortora, Milo, Vigliotti, Grieco, Ceci. All. Tedesco.

EMPOLI (4-2-3-1): Seghetti, Bonafede, Zupancic, Mannelli, De Ferdinando; Michelucci, Masini; Sabbatasso, Salvadori, Diodato; Seghi A disposizione: Vadjunec, Izquierdo, Bellini, Lanza, Cecchi, Morana, Bocci, Cappelli, Campera. All. Moro.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Empoli, gara valida per la quarta giornata del girone A del campionato Under 18. Gli azzurrini sono a quota quattro punti in classifica, hanno pareggiato in casa contro il Bologna, vinto in trasferta a Lecce e hanno giocato una gara in meno perchè hanno già esercitato il turno di riposo. L’Empoli ha cinque punti conquistati in tre giornate, dopo i pareggi contro Lazio e Sassuolo ha battuto il Bologna. Le prime due classificate dei due gironi del campionato Under 18 vanno alla final four affrontandosi in semifinale e poi in finale scudetto.