LIVE – Under 18: Napoli-Lazio 1-0 (6′ Cuciniello), azzurrini in vantaggio

23′ Sfiora il pari Reddavide, ma blocca il portiere. Tutto nato da un batti e ribatti dopo una punizione sulla trequarti

19′ De Luca serve Cuciniello, palla per Vilardi che ci prova in area. Dribbling e tiro, grande parata del portiere

18′ Scambio tra Oliva e un compagno, palla filtrante per Della Salandra che non ci arriva per pochi centimetri.

15′ Lazio ancora pericolosa: riparte Brasili e serve Bigotti che va al tiro. Palla di poco alta

11′ Cross in mezzo di Di Porto, va al tiro Oliva. Palla deviata in corner.

6′ GOOOL NAPOLI: lancio dalle retrovie di De Chiara per Vilardi che mette al centro, ci arriva Cuciniello che insacca.

2′ Sugli sviluppi di un corner di Cuciniello va al tiro De Chiara. Palla nettamente a lato.

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: M.Russo, Puzone, Di Lauro, Legnante, Mazzone, De Luca, De Chiara, D’Angelo, Vigliotti, Cuciniello, Vilardi. PANCHINA: Pellino, Manzo, Ruggiero, Tortora, Peluso, Di Lorenzo, Malasomma, Grieco, Raggioli. All. Tedesco

LAZIO: Renzetti, Cannatelli, Oliva, Sardo, Casonato, Zazza, Di Porto, Bigotti, Brasili, Reddavide, Della Salandra. PANCHINA: Polidori, Menegon, Di Venanzio, Cannavaro, Giubrone, Tomei. All. Durso

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lazio, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini sono reduci da due sconfitte contro Fiorentina e Genoa e sono scivolati all’ultimo posto, la Lazio vanta diciassette punti in più rispetto al Napoli. I precedenti vedono una vittoria a testa: il Napoli ha vinto a Roma mentre la Lazio riuscì ad espugnare il campo di Cercolakm