RILEGGI LIVE – Under 18: Napoli-Lazio 4-0 (6′ Cuciniello, 73′ e 93′ Di Lorenzo, 87′ Vilardi su rig.), netta vittoria degli azzurrini

94′ Espulso Sardo per qualche parola di troppo all’arbitro. Finisce il match!

93′ GOOOL NAPOLI: palla filtrante per Raggioli che serve con il tacco Di Lorenzo che infila il portiere

90′ Quattro minuti di recupero

89′ Ancora chance per il Napoli: Tortora mette al centro, il portiere anticipa a Raggioli, la palla arriva a Malasomma che tira alto.

87′ GOL NAPOLI: Vilardi dal dischetto tira a destra e spiazza il portiere

86′ Palla in profondità per Vilardi, rimorchio per Peluso che tenta il dribbling, ma il difensore lo stende! Rigore!

83′ Fuori Bigotti e dentro Tomei

79′ Ci prova Lo Porto, palla che termina altissima

78′ Ammonito Raggioli per gioco falloso

73′ GOOOL NAPOLI! Vilardi serve Malasomma che tira in porta, il portiere non trattiene e da due passi Di Lorenzo insacca.

63′ Fuori Di Lauro, De Luca e Cuciniello, dentro Manzo, Di Lorenzo e Malasomma

61′ La palla arriva a De Chiara, palla per Cuciniello che va al tiro. Il portiere compie una grande parata, ma non respinge, Zazza salva su Vigliotti.

60′ Sardo serve Oliva, ancora una volta scatenato. Tiro sbilenco e palla nettamente fuori. Fuori De Chiara e Vigliotti, dentro Peluso e Raggioli. Nella Lazio dentro Cannavaro e fuori Reddavide

59′ Buona chance per Reddavide che cerca di andare al tiro, chiude bene Mazzone che si immola

58′ Tiro da lontano di Sardo dopo un’azione continuata della Lazio, palla fuori

56′ Chance Lazio: cross in mezzo, esce a vuoto Russo, il pallone arriva a Bigotti che in girata manda a lato.

55′ Fuori D’Angelo e Puzone, dentro Ruggiero e Tortora

49′ Grandissima occasione del Napoli: palla bassa dalle retrovie di Mazzone per Vigliotti, l’attaccante controlla e vuole saltare il portiere ma questi è bravo a chiudere. Ottima chance

48′ Tiro di Puzone, palla abbondantemente a lato

47′ Palla in profondità di De Chiara per Vilardi che gliela restituisce, tiro cross sul primo palo ma para il portiere

Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Provvidenziale chiusura di De Luca che chiude gli ospiti. Fine primo tempo

45′ Ottimo inserimento di D’Angelo che serve male Cuciniello, blocca il portiere. Sul proseguo dell’azione D’Angelo serve Vigliotti da buona posizione,

44′ Vilardi semina tutti, si porta al tiro da buona posizione ma la palla è debole.

43′ Occasione Lazio: azione manovrata sulla sinitra, grazie ad Oliva la palla arriva a Reddavide, tiro di quest’ultimo e palla di poco alta.

41′ Vigliotti conquista il pallone e serve Vilardi che sbaglia il controllo ma riprende la palla, cross per Cuciniello ma in maniera errata. Chance sprecata. Intanto Casolato fermo a terra.

39′ Ammonito D’Angelo per gioco falloso

36′ Errore di De Luca che regala un corner alla Lazio. Batte Oliva, un corner che diventa quasi un tiro ma Russo evita la beffa sul primo palo.

33′ Punizione di Oliva, la palla scavalca la barriera e finisce fuori.

32′ Della Salandra risponde all’arbitro, gli dice qualche parola di troppo e l’arbitro lo manda fuori.

31′ Ammonito Della Salandra negli ospiti

28′ Occasione Lazio: Zazza da due passi manda fuori, dopo una punizione dei capitolini.

23′ Sfiora il pari Reddavide, ma blocca il portiere. Tutto nato da un batti e ribatti dopo una punizione sulla trequarti

19′ De Luca serve Cuciniello, palla per Vilardi che ci prova in area. Dribbling e tiro, grande parata del portiere

18′ Scambio tra Oliva e un compagno, palla filtrante per Della Salandra che non ci arriva per pochi centimetri.

15′ Lazio ancora pericolosa: riparte Brasili e serve Bigotti che va al tiro. Palla di poco alta

11′ Cross in mezzo di Di Porto, va al tiro Oliva. Palla deviata in corner.

6′ GOOOL NAPOLI: lancio dalle retrovie di De Chiara per Vilardi che mette al centro, ci arriva Cuciniello che insacca.

2′ Sugli sviluppi di un corner di Cuciniello va al tiro De Chiara. Palla nettamente a lato.

Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI: M.Russo, Puzone, Di Lauro, Legnante, Mazzone, De Luca, De Chiara, D’Angelo, Vigliotti, Cuciniello, Vilardi. PANCHINA: Pellino, Manzo, Ruggiero, Tortora, Peluso, Di Lorenzo, Malasomma, Grieco, Raggioli. All. Tedesco

LAZIO: Renzetti, Cannatelli, Oliva, Sardo, Casonato, Zazza, Di Porto, Bigotti, Brasili, Reddavide, Della Salandra. PANCHINA: Polidori, Menegon, Di Venanzio, Cannavaro, Giubrone, Tomei. All. Durso

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lazio, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini sono reduci da due sconfitte contro Fiorentina e Genoa e sono scivolati all’ultimo posto, la Lazio vanta diciassette punti in più rispetto al Napoli. I precedenti vedono una vittoria a testa: il Napoli ha vinto a Roma mentre la Lazio riuscì ad espugnare il campo di Cercolakm