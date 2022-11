RILEGGI LIVE – Under 18, Napoli-Lazio 1-2: (49’Vilardi, 75′ Bigonzoni, 80′ Reddavide)

Terminata la partita

90′ Tiro di Zula: blocca Polidori

Concessi quattro minuti di recupero

85′ D’Urso non vuole correre rischi e cambia subito Della Salandra per Menegon

85′ Ammonito Della Salandra per aver interrotto una ripartenza del Napoli

85′ Lancio dalla retrovie, spizzata di Della Salandra per

84′ Cambio nel Napoli: Grieco entra al posto di Legnante

83′ Occasione Lazio. Percussione centrale di Napoli, palla per Oliva che tira: è bravo Pellino a deviare in corner

80′ Goool del Lazio! il Napoli lascia troppi spazi e viene punito da Reddavide, servito da Bogonzoni, e batte Pellino

77′ Spunto di Bigonzosi sulla sinistra, ma il suo cross è troppo forte e termina a lato

76′ Occasione Napoli. Cross dalla sinistra per Vigliotti, ma è bravissimo Nazzaro ad anticipare l’azzurrino

75′ Gool della Lazio!!! Palla sulla sinistra per Reddavide che la mette in mezzo per Bigonzoni che di piatto batte Pellino

74′ Di Lauro entra in aria di rigore capitolina e tira: blocca Polidori

72′ Doppio cambio nel Napoli: De Luca e Vigliotti subentrano al posto di Tortora e Lorusso

68′ Tiro dalla distanza di Reddavide: Pellino si distende e blocca

62′ Altro cambio nella Lazio: Bigonzoni subentra al posto di Casonato

60′ Sostituzione anche tra le fila degli ospiti: esce Di Nunzio ed entra Reddavide

59′ Cambio nel Napoli: Zula entra al posto di Lettera

59′ Anche la Lazio in dieci. Brutto fallo su Peluso da parte

58′ Sulla punizione seguente ci prova Di Porto: bravo Pellino ad intervenire

58′ Napoli in dieci. Espulso Puzone per doppia ammonizione

53′ Ripartenza del Napoli, tiro di Lorusso: pallone a lato

52′ Punzione dalla destra per Lazio, deviazione di Di Nunzio: bravo Pellino a smanacciare in corner

49′ Gooool del Napoli!!!!!!! Vilardi trova un bel varco per Lorusso che si accentra e batte Polidori

47′ Dalla sinistra Di Nunzio la mette in mezzo: bravo Pellino ad anticipare tutti

E’ cominiciata la ripresa

Cambio nella Lazio: Di Porto per Sardo

Terminato il primo tempo

40′ Occasione Lazio. Napolitano trova un ottimo varco per Di Nunzio che, tutto solo, si fa respingere il tiro da Pellino

38′ Il Napoli perde palla dal limite della propria aria di rigore, Napolitano che tira: pallone alto sulla traversa

34′ Dopo un rimpallo, il pallone arriva a Di Nunzio che, da posizione defilata in area di rigore azzurra, manda a lato

32′ Contropiede pericoloso della Lazio. Di Nunzio per Oliva che, non appena entrato di rigore azzurram , calcia in porta: pallone di poco alato

30′Grandissima occasione per il Napoli. Vilardi arriva a tu per tut con Polidori e colpisce il palo: il pallone dopo sbatte su Cannatelli che si rifugia in corner

25′ Gran tiro dalla distanza di Lorusso: grandissima parata di Polidori, il quale con un colpo di rendi manda in corner

19 ‘Ammonito Mazzone per aver trattenuto ai 20 metri Della Salandra, il quale sta bucando centralmente

14′ Super occasione della Lazio. Cross del di Napoli, Pellino, che forte subisce fallo, riesce solo a deviare il pallone che arriva a Di Nunzio che manda a lato a porta vuota

12′ Russo per Vilardi che, anche per colpa del vento, non riesce a stoppare da ottima posizione

9′ Della Salandria prova dalla lunga distanza a beffare Pellino, fuori dai pali, ma l’azzurrino si fa trovare comunque pronto e blocca

6′ Calcio di punizione dalla sinitra, il pallone arriva a Peluso che calcia sul primo palo: pallone fuori

4′ Lorusso per Vilardi centralmente, ma è bravo Zazza a liberare la propria area di rigore

Partita iniziata

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: 1 Pellino, 2 Manzo, 3 Tortora, 4 Peluso, 5 Mazzone, 6 Di Lauro, 7 Puzone, 8 Legnante, 9 Lorusso, 10 Lettera, 11 Vilardi. A disposizione 12 Puca, 13 De Luca, 14 Di Lorenzo, 15 Fucci, 16 Tuccillo, 17 Zula, 18 Cuciniello, 19 Grieco, 20 Vigliotti Allenatore Andrea Tedesco

Lazio: 1 Polidori 2 Cannatelli, 3 Casonato, 4 Nazzaro, 5 Petrucci, 6 Zazza, 7 Sardo, 8 Oliva, 9 Della Salandria, 10 Napolitano, 11 Di Nunzio. A disposizione 12 Ierardi, 13 Giranelli, 14 De Venanzio, 15 Di Porto, 16 Bigotti, 17 Reddavide, 18 Bigonzoni, 19 Menegon. Allenatore Salvatore D’Urso

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Lazio, gara valida per la decima giornata del girone A del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini sono scivolati al penultimo posto insieme al Cesena dopo le tre sconfitte consecutive maturate proprio contro il Cesena, il Genoa e la Fiorentina. La Lazio è a quota dodici punti, a quattro lunghezze dalla Roma seconda in classifica, e come il Napoli non è in un grande momento, ha rimediato due ko di fila contro Sassuolo e Bologna. Le prime due in classifica dei due gironi approdano alla final four.