LIVE – Under 18: Napoli-Roma 1-3 (27′ Misitano, 39′ Graziani, 56′ Lettera, 66′ Nardozi), tris giallorosso

66′ Gol Roma: ripartenza Roma, assist per Mannini per Nardozi e ha insaccato dietro Turi.

64′ Entrano Bah e Tarantino, fuori Graziani e Marazzotti.

63′ Romano allarga per Cuciniello, cross al centro per Marranzino che di piatto mette a lato.

62′ Bella palla di Lorenzo Russo per Marranzino che mette al centro, Lorusso non ci arriva.

57′ Tiro dai 25 metri di Marazzotti, palla nettamente a lato

56′ GOOOL NAPOLI!!!! Lettera controlla palla e avanza, va al tiro e il portiere riesce solo a toccare!

54′ Napoli molto pericoloso con Marranzino che prova ad accorciare, gli ospiti mandano la palla in corner.

50′ Entra Lorusso per Solmonte. Ci prova Cuciniello ma il suo cross è respinto.

49′ Peluso prova a premiare in profondità Cuciniello, ma è provvidenziale il recupero di Cavacchioli che spedisce in fallo laterale.

48′ Proiezione centrale di Cichella, tiro contratto in angolo

46′ Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

48′ Finito primo tempo

45′ Palla di Mannini per Nardozi, tiro a lato.

39′ Gol Roma: gran rete di Graziani al limite dell’area, controllo di sinistro e tiro di destro.

35′ Ammonito Mannini per fallo su Peluso

34′ Sugli sviluppi di un corner Cichella e Turi respinge, la palla carambola sulla schiena di Goric e finisce sul palo. Ripartenza Napoli con Cuciniello che serve Solmonte, l’attaccante a tu per tu con il portiere si lascia ipnotizzare.

33′ Cross dalla destra di Cichella, Graziani di testa manda a lato

30′ Ammonito Solmonte per proteste.

27′ Gol Roma: traversone dalla destra, Misitano controlla pallone di petto e di sinistro insacca.

25′ Peluso per Solmonte che non trova la porta, pallone a lato

24′ Cross di Marranzino, Plaia respinge di testa, arriva Cuciniello ma il suo tiro termina a lato.

18′ Tiro di Graziani su assist di Nardozzi, palla centrale che blocca Turi.

17′ Bella conclusione da fuori area di Lorenzo Russo, pallone di poco a lato.

14′ Il portiere giallorosso rischia la frittata, non ne approfitta Cuciniello che è sfortunato sul rimpallo. Sarebbe stata una grande chance.

11′ Tiro a giro di Marranzino, palla debole e prevedibile. Blocca il portiere.

9′ Cross di Marranzino dalla sinistra, palla insidiosa ma non ci arriva nessuno.

7′ Ci prova Cichella dalla distanza, pallone a lato

1′ Inizia il match.

Squadre in campo per iniziare il match. Roma con 3 2006 mentre il Napoli ha richiamato dalla Primavera Lettera, Marranzino., Turi e Russo.

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-2-3-1) Turi, Romano, Lettera, Mazzone, De Luca, Peluso, L.Russo. Solmonte, Marranzino, Cuciniello. PANCHINA: Pellino, Puzone, Tortora, Legnante, Milo, Stasi, Vigliotti, Grieco, Lorusso. All. Tedesco

ROMA (4-2-3-1): Razumejevs, Cavacchioli, D’Aprile, Cichella, Plaia, Golic, Marazzotti, Mannini, Misitano, Graziani, Nardozi. PANCHINA: Marin, Touadi, Boldrini, Bouah, Rozzi, Bah, Tarantino, Polletta, Natale. All. Tugberk.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Roma, gara valida per la sedicesima giornata del girone A del campionato Under 18. Gli azzurrini sono reduci da otto sconfitte consecutive, l’ultima subita in trasferta contro l’Empoli per 6-2. Il Napoli è penultimo con otto punti, soltanto la Sampdoria sta messa peggio a tre punti. La Roma è prima in classifica con 27 punti, 19 in più del Napoli, nell’ultimo turno ha, però, rimediato una sconfitta in casa contro il Bologna. Le prime due classificate dei due gironi vanno alle semifinali scudetto.