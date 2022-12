RILEGGI LIVE – Under 18: Sassuolo-Napoli 1-0 (75′ Leone su rig.), gli azzurri cadono di misura

95′ Finisce il match! Ancora una sconfitta per i partenopei

90′ Fuori Manzo e dentro Grieco nel Napoli. Cinque minuti di recupero

87′ Ammonito Leone nel Sassuolo

84′ Esce Okojie ed entra Seminari. E’ l’ultimo cambio per il Sassuolo.

83′ Traversa di Cuciniello con il Napoli che sfiora il pari

82′ Ammonito Ruggiero per i partenopei

81′ Tiro di Vilardi, palla di poco a lato.

80′ Ci prova Moriano, palla di poco a lato.

76′ Fuori Mutanda e Lorusso, dentro Cuciniello e Vigliotti.

75′ Gol Sassuolo: dal dischetto segna Leone.

74′ Calcio di rigore per il Sassuolo: fallo di Mazzone su Ryan.

73′ Punizione di Leone, respinge il portiere.

71′ Ammonito Legnante per un fallo

70′ Ammonito Pedone per proteste.

68′ Secondo cambio per il Napoli: fuori Romano, dentro Tuccillo.

67′ Vilardi riceve e tira dal limite: traiettoria insidiosa che viene bloccata da Scacchetti.

60′ Tre cambi per il Sassuolo: fuori Caragea, Perini e Lombardo, dentro Moriano, Deri e Rovatti.

51′ Colpo di testa di Manzo, palla in braccio al portiere.

48′ Leone pericoloso, la difesa chiude con qualche difficoltà.

Inizia la ripresa

Esce Lettera ed entra Milo.

SECONDO TEMPO

Gara all’intervallo.

47′ Ammonito Lettera nel Napoli.

45′ Tre minuti di recupero

43′ Scambio tra Mutanda e Lorusso, quest’ultimo va al tiro e para il portiere.

42′ Azzurri all”attacco in questa fase finale.

41′ Buona chance di Vilardi, anticipo in extremis degli emiliani.

34′ Ci prova Perini, palla di poco a lato.

31′ Corner insidioso di Ryan, chiude Pellino con qualche difficoltà.

27′ Ammonito Corradini per fallo su Vilardi.

22′ Brutto fallo di Ravaioli, doppio giallo e Sassuolo in dieci.

18′ Ammonito Ravaioli che ferma un contropiede.

12′ Sfiora il gol il Napoli: di testa Mutanda su un corner manda di poco a lato.

11′ Infortunio Sassuolo: fuori Pigati e dentro Ravaioli.

8′ Ancora Leone pericoloso, respinge Pellino.

5′ Ci prova Leone su punizione, para Pellino.

3′ Buon inizio degli emiliani, subito all’assalto.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

Sassuolo: Scacchetti, Parlato, Ryan, Okojie, Cannavaro, Corradini, Caragea, Leone, Perini, Pigati, Lombardo. PANCHINA: Zouaghi, Deri, Manini, Seminari, Ravaioli, Casini, Elatachi, Moriano, Rovatti. All. Pedone

Napoli: Pellino, Manzo, Tortora, Mutanda, Mazzone, Di Lauro, Romano, Legnante, Lorusso, Lettera, Vilardi. PANCHINA: Russo, Ruggiero, Fucci, Di Lorenzo, Milo, Tuccillo, Cuciniello, Grieco, Vigliotti. All. Tedesco

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Sassuolo-Napoli, gara valida per la decima giornata del girone A del campionato Under 18 girone A. Gli azzurrini sono reduci da quattro sconfitte consecutive e sono scivolati al penultimo posto in classifica a pari punti con il Cesena. Il Sassuolo ha un punto in più in virtù delle vittorie contro Cesena e Lazio e i pareggi contro Empoli, Sampdoria e Genoa. L’Under 18 del Sassuolo, guidata da Francesco Pedone, nell’ultimo turno ha perso 3-0 in trasferta contro il Bologna.